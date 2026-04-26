Sturzenegger justificó el ajuste en el SMN y relativizó despidos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y dejó entrever un fuerte ajuste en el organismo. A través de un extenso mensaje, el funcionario cuestionó su funcionamiento actual y pidió despidos masivos, en línea con la política de recorte del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei.

"La increíble historia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)", comenzó el mensaje de Sturzenegger, que prosiguió: "Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no)”. Luego, señaló: "El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos".

A partir de ahí, cuestionó el funcionamiento del sistema: "Los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones– se recogen manualmente (¿cómo?)". Y profundizó: “Esas personas recogen los datos en planillas papel, que luego vuelcan en un sistema computacional dos”. El ministro también puso el foco en la antigüedad de la infraestructura: "La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”. “Como los datos hay que recogerlos con frecuencia horaria se necesitan unas 5 personas por estación (en promedio hoy hay 7)", continuó.

"El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno", planteó Sturzenegger, quien agregó: "Podríamos modernizar drásticamente el SMN (…) ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas".

La frase deja abierta la puerta a la posibilidad de despidos masivos, en línea con la lógica de ajuste que viene impulsando el Gobierno. Incluso, el ministro remarcó: "Son pocas las oportunidades tan obvias donde se puede mejorar y ahorrar tanto al mismo tiempo".

La relativización de los despidos en el SMN

Sturzenegger reconoció el impacto que tendría una transformación de este tipo sobre los trabajadores, aunque relativizó el problema. "Siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno. Es una preocupación que siempre hay que tener", admitió.

Sin embargo, rápidamente expresó: "Los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra".