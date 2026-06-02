El tren transcontinental que recorre un país entero de norte a sur

Australia cuenta con uno de los viajes ferroviarios más emblemáticos del mundo. Se trata de The Ghan, un tren transcontinental que une las ciudades de Darwin, en el extremo norte, y Adelaida, en el sur del país, atravesando casi 300 kilómetros de territorio australiano.

El recorrido cruza el corazón del continente y permite conectar regiones remotas del llamado Outback, una vasta zona del interior australiano caracterizada por sus paisajes desérticos y su baja densidad poblacional. Actualmente, el trayecto completo puede realizarse en tres o cuatro días, dependiendo del servicio contratado.

Así es The Ghan, el tren australiano con casi un siglo de historia

The Ghan comenzó a operar en 1929 y su nombre rinde homenaje a los camelleros afganos que durante el siglo XIX ayudaron a explorar y abastecer las regiones interiores de Australia. Con el paso de las décadas, el servicio fue ampliando su alcance hasta convertirse en una de las principales rutas ferroviarias turísticas del país.

La conexión ferroviaria entre Adelaida y Darwin quedó completada recién en 2004, lo que permitió establecer un recorrido continuo entre ambos extremos del continente. Desde entonces, el tren se consolidó como una alternativa para conocer zonas de difícil acceso por otros medios de transporte.

Cómo es el recorrido de The Ghan, el tren que recorre Australia de norte a sur

La versión más extensa del viaje, conocida como The Ghan Expedition, cubre 2979 kilómetros entre Darwin y Adelaida. Durante el trayecto realiza paradas en destinos como Katherine, Alice Springs y Coober Pedy, localidades que forman parte de la historia y la geografía del interior australiano.

A bordo, los pasajeros cuentan con camarotes, servicio gastronómico y excursiones organizadas en las distintas escalas. El tren opera principalmente entre abril y octubre, cuando las condiciones climáticas son más favorables para recorrer el centro del país.

Considerado uno de los grandes viajes ferroviarios del mundo, The Ghan permite atravesar Australia de norte a sur en un único recorrido. A lo largo de casi 3000 kilómetros, conecta selvas tropicales, regiones semiáridas y extensas áreas desérticas, ofreciendo una visión integral de la diversidad geográfica del continente australiano.