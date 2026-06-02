Yengi quiere demostrar de lo que es capaz en el Mundial tras inesperada convocatoria con Australia

Imagen de archivo del jugador sudafricano del Livingston Tete Yengi durante un partido contra el Celtic por la Copa de Escocia en el Celtic Park, Glasgow, Escocia.

El ​delantero Tete Yengi, que aún no ha debutado con la selección, lleva cinco años sin jugar ‌al fútbol en Australia, ‌pero está deseando demostrar a sus compatriotas de lo que es capaz tras recibir una convocatoria sorpresa para formar parte de los "socceroos" en el Mundial.

Este alto delantero centro ha jugado en Inglaterra, Finlandia, Escocia y Japón desde que se marchó de Australia en 2021 ​y el lunes ⁠todavía no se lo podía creer tras haber ‌conseguido la oportunidad de jugar con su ⁠selección en el mayor escenario ⁠del fútbol.

"Es una locura, no sé si todavía me lo creo", dijo el jugador de 25 años a la ⁠prensa en la sede del combinado en ​Oakland. "Hay tantos grandes jugadores que han ‌jugado para este país, algunos ‌de ellos mis ídolos, así que solo estoy agradecido ⁠por la oportunidad. "Es increíble que mi primera convocatoria haya llegado en un Mundial. Espero poder saltar al campo y demostrar lo que valgo".

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Hace solo unos ​meses, cuando ‌se rumoreaba que un Yengi entraría en la convocatoria de Tony Popovic para el Mundial, la mayoría esperaba que fuera su hermano mayor, Kusini.

El hermano mayor de Yengi ha disputado ⁠11 partidos internacionales desde su debut en 2023, pero una lesión de cadera que sufrió en un entrenamiento en marzo, mientras jugaba en Japón con el Cerezo Osaka, acabó con sus posibilidades de debutar en un Mundial.

"Está muy feliz por mí, venir al Mundial es el sueño ‌de todo el mundo", dijo Yengi. "Por desgracia, no ha podido estar aquí debido a sus lesiones. Me hubiera gustado estar aquí con él. Quizá en la próxima. Ya veremos".

Aunque no cuenta con su hermano en la plantilla, ‌Yengi tiene a sus mejores aliados en los delanteros Mohamed Touré y Nestory Irankunda, amigos con los que creció en ‌Adelaida.

"Somos muy ⁠amigos, hablamos casi todos los días", afirmó. "Simplemente vamos a disfrutar del momento cada día en ​los entrenamientos y, con suerte, quizá podamos estar juntos sobre el terreno de juego. Será un momento increíble".

Con información de Reuters