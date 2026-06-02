La inversión inmobiliaria global creció 13% y alcanzó los US$ 230.000 millones en el primer trimestre

La inversión inmobiliaria a nivel mundial alcanzó los US$ 230.000 millones durante el primer trimestre de 2026, un 12,7% más que en el mismo período del año pasado, según un informe de la consultora internacional Savills. El relevamiento sostiene que el mercado muestra señales de recuperación pese a un escenario atravesado por la incertidumbre geopolítica y financiera. Si bien la actividad retrocedió un 5% respecto del trimestre anterior, la firma señaló que no se observan cancelaciones masivas de operaciones sino postergaciones a la espera de un contexto más estable.

De acuerdo con el estudio, el volumen de transacciones actualmente en proceso permite anticipar un crecimiento interanual del 18% durante el segundo trimestre, siempre que se produzca una disminución de las tensiones en Oriente Medio. La consultora comparó la situación con lo ocurrido tras el impacto de las medidas arancelarias registradas en 2025, cuando una primera mitad del año débil fue seguida por una recuperación de la actividad.

Savills consideró que, en un escenario de mayor estabilidad internacional, los fundamentos del mercado inmobiliario continuarán siendo sólidos. Entre los factores que sostienen esa expectativa aparecen la estabilidad de los precios, la disponibilidad de financiamiento en los mercados de deuda y una oferta limitada de nuevos desarrollos, condicionada por el aumento de los costos de construcción y de financiamiento.

En Europa, la inversión inmobiliaria alcanzó los US$ 56.000 millones durante el primer trimestre, equivalente a unos 48.000 millones de euros. La cifra representó una caída del 5% respecto de un año atrás, en un contexto marcado por negociaciones más extensas y mayores exigencias por parte de los inversores antes de cerrar operaciones.

A nivel sectorial, los activos residenciales volvieron a liderar la actividad. El informe destacó especialmente el fuerte crecimiento de las inversiones en residencias para adultos mayores, que duplicaron el volumen registrado un año antes. También avanzaron las residencias estudiantiles, con una suba del 84%, y los complejos multifamiliares destinados al alquiler, que crecieron un 20%.

Dentro de Europa, además, se profundizó la diferencia entre mercados. Mientras que países considerados centrales para la inversión inmobiliaria, como Francia, Reino Unido y Alemania, registraron retrocesos interanuales, otros mercados mostraron una dinámica mucho más favorable. España fue uno de los casos más destacados, con un crecimiento del 56% en la inversión inmobiliaria, junto con Finlandia y Polonia, que también superaron el 50% de aumento. "El mercado español sigue ganando relevancia en un contexto de incertidumbre global y comienza a formar parte de las estrategias centrales de los inversores, más allá de oportunidades tácticas puntuales", señaló Alexis Pourcelot, director de Research de Savills en España.

Por regiones, Estados Unidos registró el mejor desempeño. La inversión en inmuebles comerciales alcanzó los US$ 120.000 millones, un 19% más que en el primer trimestre de 2025 y el mejor arranque de año desde 2022. Uno de los segmentos que mostró una recuperación más marcada fue el de oficinas, que superó los US$ 20.000 millones en inversiones tras varios trimestres de ajuste.

Asia-Pacífico también mantuvo una tendencia positiva. La región movilizó cerca de US$ 50.000 millones en inversiones inmobiliarias y acumuló tres trimestres consecutivos con crecimiento de dos dígitos. Las oficinas, la logística y el sector industrial encabezaron el avance.

El informe subrayó, además, el protagonismo creciente de los activos vinculados a la economía digital. En particular, los centros de datos aparecen como uno de los principales motores de expansión del mercado inmobiliario en la región, impulsados por la demanda de infraestructura tecnológica.

Según concluyó Savills, el mercado inmobiliario global atraviesa una etapa de ajuste de corto plazo caracterizada por la demora en el cierre de operaciones, aunque mantiene fundamentos sólidos que permiten proyectar una recuperación gradual de la actividad durante el resto del año.

Con información de EuropaPress.