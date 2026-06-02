Caputo celebró la exportación pesquera y el sector contestó: “Los números no dan”

La industria pesquera desmintió la euforia exportadora de Caputo.

En una nueva maniobra por instalar un relato de reactivación económica que no se traduce en la realidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a través de sus redes sociales un supuesto "salto exportador" en la industria pesquera. Sin embargo, la euforia oficialista chocó de frente con un duro diagnóstico de las cámaras empresarias, quienes advirtieron que los números presentados por el Palacio Hacienda no reflejan una mejora estructural, sino un fenómeno biológico y coyuntural que oculta una crisis terminal de rentabilidad.

El ministro destacó que las ventas externas del sector alcanzaron los US$ 867 millones en el primer cuatrimestre del año, lo que representaría un crecimiento del 32% en valor y un 28% en volumen respecto al mismo período de 2025. Según el esquema difundido por el gobierno de Javier Milei, los productos con mayores despachos fueron el pescado fresco (45%) y los moluscos congelados (43%), con destinos principales como China, Estados Unidos, España y Brasil. No obstante, desde la industria relativizaron de inmediato estas cifras y denunciaron que el Gobierno utiliza datos estadísticos sesgados para maquillar la asfixia que sufren las empresas pesqueras.

En declaraciones citadas por el portal web del diario La Nación, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), fue categórico al señalar que el incremento está atado casi exclusivamente al comportamiento del calamar Illex. Esta especie, que tiene un ciclo de vida anual influido por factores ambientales, representó cerca del 45% de las ventas externas del sector en lo que va del año. "Se pescó más calamar en menos tiempo. No es una cuestión de crecimiento del sector, sino de una mayor disponibilidad de un recurso natural", explicó el dirigente para desmantelar la narrativa de eficiencia que intenta vender el oficialismo.

La rentabilidad en jaque tras el relato oficial

La brecha entre el optimismo de Caputo y la realidad de los muelles es alarmante: mientras el Gobierno se aferra a la entrada de divisas, los empresarios alertan que "más captura y más dólares exportados no son sinónimo de ganancias". Según precisaron, el sector enfrenta una estructura de costos inviable que transformó en deficitarias a varias flotas, especialmente la fresquera con base en Mar del Plata, donde afirman de manera tajante que "los números no dan".

Los principales factores que el gobierno de Milei omite y que hunden la competitividad del sector, son:

Derechos de exportación : las empresas siguen pagando retenciones de entre el 3% y el 9%, un reclamo histórico que la actual gestión mantiene a pesar de su discurso contra los impuestos.

: las empresas siguen pagando retenciones de entre el 3% y el 9%, un reclamo histórico que la actual gestión mantiene a pesar de su discurso contra los impuestos. Costos operativos : el encarecimiento del gasoil disparó los gastos de salida de los buques, lo que volvió inviable la operación para muchos armadores.

: el encarecimiento del gasoil disparó los gastos de salida de los buques, lo que volvió inviable la operación para muchos armadores. Conflictos gremiales : la parálisis de parte de la actividad debido a disputas sindicales afectan la continuidad del trabajo en las terminales.

: la parálisis de parte de la actividad debido a disputas sindicales afectan la continuidad del trabajo en las terminales. Falta de rentabilidad: la combinación de una estructura de costos en dólares y una inflación que no da tregua erosiona cualquier margen de ganancia derivado del aumento de capturas.

Desde el sector advirtieron que es probable que el Gobierno intente repetir este "espejismo estadístico" en los próximos meses con el langostino. Debido a que el año pasado prácticamente no hubo captura hasta agosto, los números de mayo, junio y julio mostrarán un salto interanual fuerte que, nuevamente, no implicará una mejora económica real para las empresas.