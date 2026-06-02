Imagen de archivo del jugador uzbeko Dor Shomurodov celebrando un gol ante Qatar en un partido de las clasificatorias mundialistas en el estadio Milliy, Tashkent, Uzbekistán.

​El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, dio a conocer ‌el martes ‌una convocatoria repleta de experiencia para la primera participación del país centroasiático en una fase final del Mundial, encabezada por el delantero Eldor Shomurodov ​y el ⁠defensa Abdukodir Khusanov.

El capitán Shomurodov ‌será el principal creador ⁠de juego ofensivo ⁠del equipo junto a su compañero en el Istanbul Basaksehir, Abbosbek ⁠Fayzullaev.

Khusanov, de 22 años ​y jugador del Manchester ‌City, tuvo problemas ‌de lesiones a principios de ⁠temporada, pero jugó con regularidad en la recta final, ayudando al equipo a ganar ​la ‌FA Cup y la Copa de la Liga inglesas.

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Uzbekistán se enfrentará a Colombia en su primer partido ⁠del Grupo K, antes de medirse a Portugal y a la República Democrática del Congo.

Arqueros: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi)

Defensas: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar ‌Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Centrocampistas: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), ‌Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persépolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), ‌Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), ⁠Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bujará )

Delanteros: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), ​Igor Sergeev (Persépolis), Azizbek Amonov (Bujará)

Con información de Reuters