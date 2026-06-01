Así juega Suecia, la siempre cumplicada selección europea

La Selección de Suecia, conocida mundialmente como "Blågult" (Azul y Oro), es una de las animadoras históricas, más tradicionales y respetadas del fútbol del Viejo Continente en las Copas del Mundo. Con una rica trayectoria que incluye haber sido finalista del certamen ecuménico, el conjunto escandinavo representa una marca registrada de competitividad y rigor posicional.

A lo largo de sus numerosas participaciones, el combinado sueco ha sabido ganarse el respeto del planeta gracias a planteles caracterizados por un orden táctico estricto, una mentalidad ganadora inquebrantable y un poderío físico imponente. Su historia está repleta de campañas memorables donde han sabido subirse al podio desafiando el histórico dominio de las grandes potencias.

Italia 1934 a Brasil 1950 Establecieron su estirpe competitiva alcanzando las semifinales en territorio sudamericano, donde finalizaron en un histórico tercer puesto tras golear a España.

Suecia 1958 Firmaron la página más gloriosa de su historia al consagrarse subcampeones del mundo ante su gente, cayendo en la gran final frente al legendario Brasil de Pelé.

México 1970 a Italia 1990 Alternaron rápidas eliminaciones en primera ronda con campañas regulares, destacando un quinto puesto alcanzado en territorio alemán durante la cita de 1974.

Estados Unidos 1994 Maravillaron al planeta al subirse nuevamente al podio en el tercer lugar, desplegando un fútbol sumamente ofensivo y eficaz comandado por una generación dorada.

Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 Lograron clasificar de manera consecutiva a los octavos de final, quedando eliminados en dicha instancia ante Senegal y el anfitrión Alemania respectivamente.

Rusia 2018 Firmaron una gran campaña al alcanzar los cuartos de final de la competencia tras ganar su grupo y eliminar a Suiza, cayendo luego frente a Inglaterra.

Así juega Jon Dahl Tomasson

El director técnico danés ha impuesto en el seleccionado sueco una propuesta sumamente moderna, audaz y ofensiva que busca romper con el histórico pragmatismo del equipo. Su dibujo táctico de cabecera se asienta sobre un flexible 4-2-3-1 que prioriza la posesión fluida, la presión alta y la intensidad constante.

Bajo la rigurosa conducción de Tomasson, Suecia no especula ni se refugia en campo propio, apostando a una circulación veloz de la pelota para lastimar mediante ataques verticales. La constante proyección de los laterales para ensanchar la cancha y la movilidad de sus mediapuntas constituyen las bases principales de su libreto.

La notable jerarquía de sus atacantes en las principales ligas del continente europeo le permite al cuerpo técnico poblar el frente ofensivo con futbolistas sumamente directos y letales. Esta vocación ambiciosa busca conformar un bloque corto, agresivo para recuperar tras pérdida y con un ritmo de juego sumamente europeo.

Con Alexander Isak como figura, así juega Suecia

El extraordinario, veloz y talentoso delantero del Newcastle de Inglaterra se consagra como la gran bandera futbolística, la máxima referencia de área y la estrella indiscutida de la selección. Isak es el encargado de aportar la cuota de desequilibrio individual gracias a su zancada indomable y su notable frialdad en la definición.

Cuando el circuito de gestación encuentra la movilidad y la potencia de su principal referente por todo el frente de ataque, la ofensiva sueca adquiere una verticalidad sumamente peligrosa. Su facilidad para picar a los espacios y arrastrar marcas dobles abre pasillos clave para la llegada de los volantes internos.

El engranaje diseñado por Jon Dahl Tomasson potencia notablemente las virtudes de Isak al rodearlo de mediapuntas dinámicos que lo abastecen de manera constante entrelíneas. Su tremenda experiencia en la élite absoluta de la Premier League de Inglaterra le brinda a sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo.

Resultados en los Mundiales

1934: 8° Lugar | 1938: 4° Lugar | 1950: 3° Lugar (Podio) | 1958: 2° Lugar (Subcampeón)

1970: 9° Lugar | 1974: 5° Lugar | 1978: 13° Lugar | 1990: 21° Lugar

1994: 3° Lugar (Podio) | 2002: 13° Lugar (Octavos) | 2006: 14° Lugar (Octavos) | 2018: 7° Lugar (Cuartos)

Fixture en este Mundial