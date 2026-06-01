Canadá busca un hito en la Copa del Mundo en casa

FOTO DE ARCHIVO: Amistoso internacional - Países Bajos - Canadá

​La selección de Canadá regresa a un Mundial, aún sin estar entre la élite, pero decidida a redefinir su lugar en el fútbol ‌como coanfitriona del torneo que ‌comienza en pocos días.

La participación del equipo en el torneo de 2022 puso fin a una ausencia de 36 años en la competencia, y cuando Alphonso Davies anotó de cabeza el primer gol de Canadá en un Mundial, aunque en una derrota 4-1 ante Croacia, se desataron celebraciones en todo el país.

Pero a pesar de seguir buscando su primera victoria en la Copa del Mundo ​tras perder los tres ⁠partidos en 1986 y 2022, un equipo liderado por el entrenador estadounidense ‌Jesse Marsch -quien llevó a Canadá a las semifinales de la Copa ⁠América en 2024-, y que cuenta con ⁠talento reconocido internacionalmente, tiene la vista puesta en las rondas eliminatorias.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Somos un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos años bajo la dirección del nuevo ⁠cuerpo técnico. Creo que Jesse Marsch ha llevado a este equipo a ​un nivel totalmente diferente", dijo el extremo Tajon Buchanan, ‌quien asistió en el gol de ‌Davies con un centro perfecto. "En un buen día, creo que podríamos vencer ⁠a cualquiera".

En la primera fase del Mundial, Canadá jugará un Grupo B que parece accesible. El local debutará el 12 de junio contra Bosnia y Herzegovina en Toronto, y luego chocará con Qatar (18 de junio) y Suiza (24 de ​junio) en Vancouver.

Buchanan, ‌rápido y habilidoso, se consagró como el mejor jugador de Canadá en la Copa del Mundo de 2022 y su presencia en el flanco derecho será crucial dada la falta de profundidad del equipo en esa posición.

Sin embargo, Davies, de 25 años, quien fue ⁠nombrado capitán en junio de 2024, ha sufrido una serie de lesiones que le han impedido participar en competiciones internacionales durante un año completo.

El veloz lateral izquierdo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior con Canadá en marzo de 2025. Regresó con el Bayern Munich en diciembre, pero sufrió un desgarro en febrero, antes de que una distensión en los isquiotibiales en marzo lo dejara fuera de dos partidos ‌amistosos.

Davies volvió a lesionarse en mayo, en un nuevo revés en la preparación de Canadá para la Copa del Mundo. Sin embargo, el jugador fue incluido en la nómina definitiva que se dio a conocer el viernes.

"Realmente creemos que este es nuestro grupo más fuerte. Las lesiones han afectado al equipo canadiense, pero varios ‌jugadores en recuperación forman parte de la plantilla, los chicos están recuperando la salud", dijo Marsch al dar a conocer la nómina.

En la delantera contará con Jonathan David, máximo ‌goleador histórico de ⁠la selección. El delantero de la Juventus está ansioso por cambiar la percepción que la gente tiene de su equipo.

"Primero, tenemos ​que asegurarnos de marcar. Y luego, ganar un partido sería trascendental para Canadá", dijo David. "Después de eso, el objetivo es, obviamente, llegar lo más lejos posible en la competición".

Con información de Reuters