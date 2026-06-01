Así juega Noruega, con una generación dorada busca hacer historia

La Selección de Noruega, conocida en el ámbito europeo como "Løvene" (Los Leones), posee una historia de apariciones intermitentes pero sumamente respetadas en las citas máximas del fútbol mundial. Su época de mayor regularidad se consolidó durante la década de 1990, cuando estructuraron planteles sumamente competitivos basados en un orden táctico estricto y un poderío físico imponente.

Tras un prolongado período de ausencias en las grandes competiciones, el conjunto nórdico ha experimentado un renacimiento futbolístico rutilante gracias a la irrupción de talentos individuales asentados en la absoluta élite del deporte rey. Su regreso a los primeros planos competitivos despierta una enorme expectativa mundial por ver de qué es capaz una escuadra con semejante potencial ofensivo.

Noreuga en los mundiales

Francia 1938 Su debut absoluto en la Copa del Mundo se saldó con una rápida eliminación en primera ronda tras caer ajustadamente por 2-1 ante la selección de Italia.

Estados Unidos 1994 Regresaron tras 56 años participando en un grupo histórico donde los cuatro equipos sumaron cuatro puntos, quedando eliminados de forma increíble por menor cantidad de goles a favor.

Francia 1998 Firmaron la mejor campaña de su historia al clasificar a octavos de final, logrando un triunfo memorable 2-1 ante Brasil antes de caer eliminados por la mínima frente a Italia.

Así juega Ståle Solbakken

El experimentado director técnico noruego ha consolidado un bloque táctico sumamente moderno, agresivo y equilibrado, enfocado en potenciar las virtudes de sus estrellas mundiales. Su dibujo estratégico predilecto se asienta sobre un sólido 4-3-3 que prioriza la posesión con sentido y la verticalidad en los metros finales.

Bajo la conducción de Solbakken, Noruega busca presionar en bloques intermedios para forzar pérdidas en el mediocampo y salir con transiciones supersónicas. La proyección constante de sus laterales y la movilidad de los interiores en zona de gestación constituyen argumentos fundamentales de su propuesta.

La totalidad del plantel compite en ligas de primer nivel europeo, aportando un ritmo de juego intenso y un roce competitivo innegociable. Esta madurez táctica adquirida en el exterior le permite al cuerpo técnico estructurar un bloque corto, ordenado en el repliegue y sumamente punzante en fase ofensiva.

Con Erling Haaland como figura, así juega Noruega

El extraordinario, implacable y letal centrodelantero del Manchester City se consagra como la máxima bandera, la gran referencia de área y la figura estelar de la selección. Haaland aporta una cuota goleadora descomunal y una potencia física exuberante que desgasta por completo a las defensas rivales durante todo el partido.

Cuando el circuito de gestación logra conectar con los desmarques al espacio de su principal artillero, el ataque noruego adquiere una peligrosidad inminente. Su capacidad para pivotear, aguantar la pelota de espaldas y definir con ambos perfiles obliga a los oponentes a tomar recaudos extremos, liberando pasillos clave para los extremos.

El engranaje diseñado por Solbakken se apoya por completo en la capacidad destructiva de Haaland en los últimos metros de la cancha. Su tremenda experiencia internacional y su voracidad competitiva inyectan en sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo ante cualquier potencia global.

Resultados en los Mundiales

1938: 12° Lugar (Primera fase)

1994: 17° Lugar (Fase de grupos)

1998: 14° Lugar (Octavos de final)

Fixture en este Mundial