República Checa apuesta a juego físico, aunque con poco brillo, para avanzar en Grupo A del Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA - Clasificación UEFA - Fase final - República Checa - Dinamarca

Al carecer de las grandes estrellas que lideraron su última participación mundialista en 2006, República Checa apostará esta vez a actuaciones ‌que podrían ser poco vistosas, ‌con un juego combativo y físico destinado a conseguir resultados con esfuerzo contra rivales más técnicos.

El entrenador Miroslav Koubek impuso su autoridad en el equipo tras hacerse cargo tras una sorprendente derrota en la eliminatoria frente a las Islas Feroe y guió a los checos a través de los playoffs de la UEFA para llegar al torneo de este año en ​Estados Unidos, Canadá y ⁠México.

Una de las primeras decisiones del técnico de 74 años fue dejar ‌en el banquillo al centrocampista Tomas Soucek, que ya ⁠había perdido el brazalete de capitán en ⁠noviembre después de que los jugadores no dieran las gracias a la afición tras la victoria 6-0 en la eliminatoria contra Gibraltar.

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El enfoque pragmático de Koubek, ⁠basado en defender en profundidad y aprovechar la altura en ​las jugadas a balón parado, será un pilar fundamental ‌para la selección checa en el ‌regreso a un Mundial después del de 2006, cuando contaba con ⁠jugadores creativos como Tomas Rosicky y el ganador del Balón de Oro, Pavel Nedved.

"No espero un estilo de juego atractivo por parte del equipo, sino más bien un juego disciplinado y combativo, centrado en contraataques rápidos y ​jugadas a ‌balón parado", dijo a Reuters Stanislav Levy, exjugador de la selección nacional, director técnico y experto en fútbol.

"Ese enfoque no es agradable de ver, pero podría ser la clave para avanzar en el grupo", agregó.

La selección checa inicia su carrera en el ⁠Mundial contra Corea del Sur el 11 de junio, antes de enfrentarse a Sudáfrica y a México, coanfitrión del torneo, en el Grupo A.

Si bien la disciplina organizativa y la superioridad física sobre los rivales serán factores clave, un puñado de jugadores liderados por el delantero Patrik Schick, quien fue uno de los máximos goleadores de la Eurocopa 2020, pueden representar una amenaza en ataque.

El delantero ‌Adam Hlozek, que ha vuelto tras una lesión, ofrece otra opción experimentada en ataque, mientras que el centrocampista ofensivo Pavel Sulc, que suma 11 goles y tres asistencias en la Ligue 1 con el Olympique de Lyon, está en su mejor momento.

El regreso de Soucek a la alineación titular para la ‌victoria en la final de los playoffs ante Dinamarca le brinda a Koubek una opción confiable en el mediocampo central junto con Vladimir Darida, de 35 años, quien ‌fue convocado nuevamente ⁠después de impresionar en la primera división checa esta temporada.

El defensa central Ladislav Krejci es el pilar de una sólida ​zaga que cuenta con Vladimir Coufal y el portero Matej Kovar.

"El estilo checo no enriquecerá el mundo del fútbol, pero un enfoque pragmático es la clave para progresar", dijo Levy.

Con información de Reuters