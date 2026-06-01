Racha goleadora de Son, ídolo de Corea del Sur, se estanca en las puertas del Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo - Clasificación AFC - Grupo B - Corea del Sur - Kuwait

Los aficionados surcoreanos llevan mucho tiempo preguntándose quién marcará los goles cuando Son Heung-min cuelgue las botas, pero ‌si la mala racha ‌goleadora del delantero de 33 años continúa en el Mundial, algunos podrían pensar que es momento de que otro lidere el ataque.

El jugador cuenta con un gran prestigio tras haber cargado con la selección sobre sus hombros durante años y probablemente estará en el equipo del entrenador Hong Myung-bo para el partido inaugural de ​Corea del Sur en ⁠el Grupo A ante República Checa el 11 de junio.

Sus ‌actuaciones internacionales, así como las que tuvo con el ⁠Tottenham Hotspur en la Premier League, ⁠le valieron el estatus de superestrella en su país, pero tras cambiar los Spurs por Los Angeles FC en 2025, ha habido indicios ⁠de que su eficacia de cara al gol podría ​estar disminuyendo.

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Son no logró marcar en 13 partidos ‌de liga consecutivos al inicio de ‌la temporada 2026, y aunque continúa brindando asistencias para el ⁠LAFC, Corea del Sur depende en gran medida de sus goles.

Con 54 tantos en su carrera, solo Cha Bum-kun (58) lo supera en la lista de artilleros de Corea del Sur. El siguiente ​máximo goleador ‌en la plantilla de Hong es Hwang Hee-chan con 16, pero el jugador del Wolverhampton Wanderers suele jugar como extremo en lugar de delantero central.

Si Son no empieza a marcar goles, Hong podría optar por utilizarlo en una ⁠posición de apoyo, con Oh Hyeon-gyu como centrodelantero. El exatacante del Celtic ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al Besiktas y aportaría mayor presencia física al equipo.

Son estuvo a punto de poner fin a su carrera internacional tras la eliminación de Corea en semifinales de la Copa Asiática de 2024, y es poco probable que continúe ‌después del Mundial.

Su marcha dejará a Corea con escasez de liderazgo y figuras destacadas, ya que solo Lee Kang-in del Paris Saint-Germain y el defensa Kim Min-jae, del Bayern Munich, militan en clubes europeos de élite.

Los surcoreanos saben que deben obtener un resultado positivo en ‌su debut contra una experimentada selección checa si quieren avanzar.

El coanfitrión México seguramente representará una prueba más difícil como local en su segundo encuentro. La ‌fase de grupos ⁠finaliza ante Sudáfrica.

La mayoría de los expertos dan pocas posibilidades a Corea del Sur de pasar de ​octavos de final, pero en su undécima participación consecutiva en un Mundial, incluida su llegada a semifinales en 2002, son más que capaces de dar la sorpresa.

Con información de Reuters