La UE limitará el acceso de Amazon y Google a licitaciones sobre la nube, según borrador

Por Foo Yun Chee y Toby Sterling
BRUSELAS/ÁMSTERDAM, 1 jun (Reuters) - Europa tiene previsto proponer criterios estrictos para los servicios de computación en la nube en las licitaciones públicas de carácter altamente crítico, lo que podría excluir a Amazon , Microsoft y Google de dichos proyectos, según documentos a los que ha tenido acceso Reuters.
La propuesta forma parte de la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA de la Comisión Europea, que la máxima responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, anunciará el miércoles como parte de un paquete de medidas destinadas a reducir la dependencia de Europa de la tecnología estadounidense.
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La propuesta, de la que no se había informado anteriormente y que podría sufrir cambios de última hora, también introduce criterios de adjudicación obligatorios distintos del precio, incluidos requisitos para el "software" y el "hardware" desarrollados dentro de la UE, lo que pondría en desventaja a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
La Comisión Europea se ha negado a comentar los detalles de sus planes, aunque ha afirmado que su paquete de soberanía tecnológica es "crucial para reforzar las capacidades tecnológicas propias de Europa, así como para la competitividad y la seguridad de Europa".
Con información de Reuters