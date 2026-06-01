La UE limitará el acceso de Amazon y Google a licitaciones sobre la nube, según borrador

Un logotipo de Google Cloud aparece en una feria comercial en Hannover Messe, en Hannover, Alemania

Por Foo ​Yun Chee y Toby Sterling

BRUSELAS/ÁMSTERDAM, 1 jun (Reuters) - Europa tiene previsto ‌proponer criterios estrictos ‌para los servicios de computación en la nube en las licitaciones públicas de carácter altamente crítico, lo que podría excluir a Amazon , Microsoft y Google de dichos proyectos, ​según documentos ⁠a los que ha tenido ‌acceso Reuters.

La propuesta forma parte ⁠de la Ley ⁠de Desarrollo de la Nube y la IA de la Comisión Europea, ⁠que la máxima responsable de tecnología ​de la UE, Henna ‌Virkkunen, anunciará el ‌miércoles como parte de un ⁠paquete de medidas destinadas a reducir la dependencia de Europa de la tecnología estadounidense.

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La propuesta, ​de la ‌que no se había informado anteriormente y que podría sufrir cambios de última hora, también introduce criterios de adjudicación ⁠obligatorios distintos del precio, incluidos requisitos para el "software" y el "hardware" desarrollados dentro de la UE, lo que pondría en desventaja a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

La Comisión Europea se ‌ha negado a comentar los detalles de sus planes, aunque ha afirmado que su paquete de soberanía tecnológica es "crucial para reforzar las ‌capacidades tecnológicas propias de Europa, así como para la competitividad y la seguridad ‌de ⁠Europa".

Con información de Reuters