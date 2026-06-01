Quintela inauguró obras clave y fortaleció la infraestructura urbana en el interior provincial

En el marco del 329° aniversario del departamento Vinchina, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó la inauguración de la primera etapa del Parque de la Familia y la obra de iluminación de la avenida Carlos Saúl Menem. Las intervenciones, buscan mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida.

Una de las obras inauguradas fue la instalación de luminarias a lo largo de siete kilómetros de la avenida Carlos Saúl Menem, un corredor estratégico que conecta el ingreso a Vinchina con el sector donde se desarrolla el nuevo Parque de la Familia.

El encendido simbólico se realizó en el Monumento al Arriero Cordillerano, en el acceso a la localidad, y marcó el inicio de un recorrido oficial por la traza intervenida. Según destacaron las autoridades, la obra no solo mejora la visibilidad nocturna, sino que también refuerza la seguridad vial y la imagen urbana del departamento.

La intervención forma parte de un plan de mejoras urbanas impulsado en conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio, con foco en infraestructura básica y espacios de circulación segura.

El Parque de la Familia avanza con su primera etapa

Otra de las inauguraciones destacadas fue la primera etapa del Parque de la Familia, un proyecto destinado a convertirse en un nuevo espacio de encuentro, recreación y disfrute para las familias vinchinenses.Esta fase inicial incluye la instalación de luminarias, la construcción de cordones cuneta y la ejecución de contrapiso, conformando la base estructural del futuro espacio público.

La intendenta Adriana Arias remarcó que se trata de una obra largamente esperada por la comunidad y que su puesta en marcha representa un avance significativo en materia de infraestructura social.

Obras que fortalecen el desarrollo local

Durante la jornada, las autoridades provinciales y municipales destacaron el impacto de estas intervenciones en el desarrollo urbano de Vinchina, especialmente en lo referido a seguridad, conectividad y espacios comunitarios.

El gobernador Ricardo Quintela encabezó las actividades oficiales acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera y funcionarios del gabinete provincial, en el marco de los festejos por el aniversario del departamento.

Las obras forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura de localidades del interior provincial, promoviendo mejores condiciones de vida y mayor integración territorial.

Vinchina apuesta a nuevos espacios públicos

Con la puesta en marcha de estas intervenciones, Vinchina suma infraestructura clave que combina iluminación, seguridad vial y espacios recreativos. El Parque de la Familia se proyecta como un punto de encuentro social, mientras que la renovación lumínica de la avenida Carlos Saúl Menem mejora la circulación y la conectividad urbana.

Ambas obras consolidan una agenda de desarrollo que busca acompañar el crecimiento de la localidad con infraestructura moderna y accesible para toda la comunidad.