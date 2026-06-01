Una explosión de un almacén militar en Myanmar deja decenas de muertos

Se observa humo proveniente de una explosión en Myanmar, vista desde Ruili, provincia de Yunnan, China, en esta captura de pantalla de un video publicado en redes sociales

La detonación inexplicable de ​explosivos almacenados por uno de los ejércitos rebeldes de Myanmar ha causado decenas de muertos, según informaron el lunes la milicia que controla la aldea y varios ‌testigos, mientras continuaban las labores de búsqueda ‌de supervivientes en un escenario de devastación generalizada en el lugar.

La explosión en la aldea de Kaung Tat se produjo alrededor del mediodía del domingo (0530 GMT), según informó el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA, por sus siglas en inglés).

El lunes, un portavoz del TNLA dijo que, según el recuento del hospital, el número de muertos ascendía a 39 y el de heridos a 75, en el primer balance oficial que ha dado a conocer el grupo. Esa ​cifra era inferior al número ⁠de muertos de al menos 55 que habían informado medios locales y testigos.

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"Todo quedó completamente ‌destruido, irreconocible", dijo a Reuters el residente Moe Z, que viajaba con ⁠un grupo de amigos por una carretera a unos ⁠2,4 kilómetros de distancia cuando se produjo la explosión, y afirmó que una nube de humo en forma de hongo se elevó hacia el cielo.

El TNLA, que controla la aldea cercana ⁠a la frontera china y mantiene un alto el fuego con el ejército de ​Myanmar, dijo el domingo que había estado almacenando los explosivos que ‌detonaron "para su uso en operaciones mineras".

"Pedimos disculpas profundamente ‌por este accidente, que ha provocado una trágica pérdida de vidas y una gran ⁠devastación", dijo el lunes la portavoz del TNLA, Lway Yay Oo, que añadió que más de 200 viviendas habían resultado dañadas.

Los recursos minerales de Myanmar, incluidas las tierras raras, se han convertido en importantes fuentes de ingresos tanto para el Gobierno respaldado por el ejército como para ​los ejércitos rebeldes ‌en la guerra civil del país.

El conflicto actual comenzó en 2021, cuando el ejército dio un golpe de Estado que derrocó al Gobierno civil elegido democráticamente y liderado por la premio Nobel Aung San Suu Kyi.

Moe Z dijo que, al principio, pensaron que la explosión podría haber sido un ataque aéreo, pero la ausencia ⁠de explosiones posteriores les hizo preguntarse si habría detonado una gran bomba sin explotar.

"A juzgar por la fuerza explosiva y el sonido que presenciamos, no fue una explosión pequeña, no tenía la magnitud de una bomba lanzada desde un dron", dijo, refiriéndose a una táctica que se ha utilizado en la guerra civil de Myanmar.

"NI SIQUIERA QUEDAN LOS PILARES DE LAS CASAS"

Moe Z dijo que su grupo llegó al lugar aproximadamente una hora después de la explosión y que, ante la carnicería humana ‌que se vivía en el lugar, la prioridad de la gente era encontrar supervivientes. Dijo que había extremidades y cadáveres esparcidos por toda la zona, con un cráter enorme donde se habían almacenado los explosivos.

"Es como si todo el pueblo se hubiera esfumado", dijo.

Un periodista local dijo a Reuters que la explosión fue tan intensa que algunas víctimas quedaron sepultadas bajo enormes cantidades de escombros ‌y que se estaban utilizando retroexcavadoras en las labores de búsqueda.

"Más de la mitad de las casas del pueblo han quedado destruidas. Las casas cercanas al centro de la explosión quedaron completamente destrozadas, hasta ‌el punto de que ni ⁠siquiera quedan los postes de las casas", dijo el periodista.

Lway Yay Oo, portavoz del TNLA, dijo que el grupo trabajaría para evitar que se repitiera la ​tragedia y exigiría responsabilidades a los culpables.

"También dedicaremos nuestros esfuerzos a las operaciones de rescate en curso y a la rehabilitación de las zonas afectadas", dijo.

(Información del equipo de Reuters; redacción de John Mair; edición de Stephen Coates y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de María Bayarri Cárdenas)