Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 1 de junio de 2026

Rosario nublado.

El comienzo de junio traerá un escenario climático estable en gran parte de la provincia de Santa Fe. Tanto Rosario como la capital provincial tendrán un lunes fresco durante la mañana, con nubosidad variable y temperaturas moderadas por la tarde, en una continuidad del clima otoñal que marcó el cierre de mayo.

Después de semanas atravesadas por cambios bruscos de temperatura y alertas meteorológicas en distintas regiones del país, el arranque del nuevo mes aparece mucho más calmo para el litoral argentino. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias y las condiciones serán favorables para actividades cotidianas y circulación en rutas y ciudades.

Cómo estará el clima en Rosario este lunes 1 de junio

En la ciudad del monumento de la bandera, la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 16. Durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, mientras que continuarán las condiciones estables por la tarde, aunque con presencia de nubosidad.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada. El viento soplará leve, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y entre 7 y 12 kilómetros por hora hacia la noche.

Pronóstico de Rosario.

El inicio de semana tendrá un ambiente fresco y típico de otoño, con necesidad de abrigo liviano durante las primeras horas del día.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

La capital provincial mostrará condiciones muy similares, aunque con temperaturas levemente más altas. El pronóstico del SMN anticipa una mínima de 12 grados y una máxima de 19.

Pronóstico de Santa Fe.

El cielo estará parcialmente cubierto durante gran parte del día, pero sin lluvias ni fenómenos relevantes. Además, el viento se mantendrá leve desde distintas direcciones, con velocidades bajas y sin ráfagas intensas.

Las recomendaciones para el clima del lunes en Santa Fe y Rosario