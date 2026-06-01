Dudas en la medular de Nueva Zelanda por las lesiones de Thomas y Bell antes del Mundial

Los centrocampistas neozelandeses Ryan Thomas y Joe Bell llegarán al Mundial con falta de ritmo de juego y recuperándose de lesiones en las piernas.
El seleccionador Darren Bazeley dijo el lunes al sitio web de noticias neozelandés Stuff que Thomas se perderá los amistosos contra Haití el martes y contra Inglaterra el sábado mientras se recupera de una distensión en el tendón de la corva.
Bell se perderá al menos el partido contra Haití debido a un problema en la pantorrilla.
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Bazeley espera que ambos estén disponibles para el debut en el Mundial contra Irán el 15 de junio, pero su ausencia supone un revés para la planificación del centro del campo del cuerpo técnico.
"Es una pena que (Thomas) probablemente no vaya a tener la oportunidad de demostrar su valía en estos dos próximos partidos y que otros tengan esa oportunidad, lo que no le ayuda, pero es un buen jugador", dijo Bazeley sobre el jugador afincado en Países Bajos.
Ante la ausencia del dúo, es probable que Alex Rufer y el centrocampista novato Lachlan Bayliss sean titulares en el centro del campo junto al habitual Marko Stamenić contra Haití en Fort Lauderdale, Florida.
Bazeley afirmó que intentará dar minutos a la mayor parte de su plantilla contra Haití, que se ha clasificado para su primer Mundial desde su debut en 1974.
Nueva Zelanda también se enfrentará a Egipto y Bélgica en la fase de grupos del Mundial, en su regreso a la cita mundialista por primera vez desde 2010 en Sudáfrica.
Con información de Reuters