Dudas en la medular de Nueva Zelanda por las lesiones de Thomas y Bell antes del Mundial

Alberto Rodríguez, de Perú, y Ryan Thomas, de Nueva Zelanda, luchan por el balón durante el partido de repechaje de clasificación para la Copa Mundial de 2018 entre Perú y Nueva Zelanda, disputado en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 15 de noviembre de 2017.

Los ​centrocampistas neozelandeses Ryan Thomas y Joe Bell llegarán al Mundial con falta ‌de ritmo de ‌juego y recuperándose de lesiones en las piernas.

El seleccionador Darren Bazeley dijo el lunes al sitio web de noticias neozelandés Stuff que Thomas se perderá los amistosos contra Haití el martes y contra ​Inglaterra el sábado ⁠mientras se recupera de una distensión ‌en el tendón de la ⁠corva.

Bell se perderá al ⁠menos el partido contra Haití debido a un problema en la pantorrilla.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bazeley espera que ambos ⁠estén disponibles para el debut en ​el Mundial contra Irán ‌el 15 de junio, ‌pero su ausencia supone un revés para ⁠la planificación del centro del campo del cuerpo técnico.

"Es una pena que (Thomas) probablemente no vaya a tener la oportunidad ​de ‌demostrar su valía en estos dos próximos partidos y que otros tengan esa oportunidad, lo que no le ayuda, pero es un buen jugador", ⁠dijo Bazeley sobre el jugador afincado en Países Bajos.

Ante la ausencia del dúo, es probable que Alex Rufer y el centrocampista novato Lachlan Bayliss sean titulares en el centro del campo junto al habitual Marko Stamenić ‌contra Haití en Fort Lauderdale, Florida.

Bazeley afirmó que intentará dar minutos a la mayor parte de su plantilla contra Haití, que se ha clasificado para su primer Mundial ‌desde su debut en 1974.

Nueva Zelanda también se enfrentará a Egipto y Bélgica en la ‌fase de ⁠grupos del Mundial, en su regreso a la cita mundialista por ​primera vez desde 2010 en Sudáfrica.

Con información de Reuters