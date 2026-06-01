La inflación volvió a desacelerar en mayo, pero se mantiene arriba del 2%

La inflación volvió a desacelerarse en mayo, luego de la baja de abril, pero sigue registrando una fuerte inercia y se mantiene por ahora arriba del 2%, advierten los analistas privados.

En concreto, la inflación de mayo fue de entre un 2,1% y un 2,2% tanto para FIEL como para C&T, del 2,2% para EcoGo y para LCG, del 2,3% para Equilibra y del 2,5% para Analytica, según un relevamiento que hizo El Destape entre algunas de las principales consultoras.

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Todo indica que la suba de precios bajó por segundo mes consecutivo, luego del descenso al 2,6% en abril a partir del pico del 3,4% de marzo. La cifra oficial será dada a conocer por el Indec el 11 de junio próximo.

Se trata de una tendencia positiva para el gobierno de Javier Milei, que evitaría regresar al sendero de aceleración inflacionaria que abarcó nueve meses seguidos arrancando en junio de 2025.

Aun así, hay que hacer varias salvedades que deberían preocupar al equipo económico. La primera es que la inercia inflacionaria (los incrementos producidos por las meras expectativas de aumento de precios) se mantiene alta y todavía evita que se pueda perforar el piso del 2%, tal como se ve en el hecho de que esta vez el IPC bajó aproximadamente unas cuatro décimas en lugar de las ocho de abril.

En este sentido, Equilibra remarcó que la inflación núcleo (que excluye precios estacionales y regulados) volvió a ser del 2,3%, la misma cifra que el mes pasado. Y advirtió que la "inflación subyacente", que "excluye los precios con mayor volatilidad en el corto plazo", fue más alta, de un 2,5%.

También en ese marco, una segunda salvedad que debería preocupar a Milei y Caputo es la suba de la inflación interanual, que estará varias décimas por arriba del piso de 1,5% de mayo de 2025, la cifra más baja desde mayo de 2020. Esto anticipa que será más difícil que la inflación del próximo bimestre quede debajo del 2% como había ocurrido el año pasado, cuando arrancó la suba que, por motivos estacionales, afecta especialmente a julio.

Un dato que permite darle cierto optimismo al Gobierno es que mayo, de manera indirecta, todavía recibió el impacto de la guerra en Medio Oriente, ya que tuvieron lugar los aumentos de segunda vuelta, sobre todo en transporte y en menor medida en servicios energéticos, derivados de los incrementos previos en los combustibles.

Se trata de un factor que podría estar ausente en junio dado que en las últimas semanas se mantuvo el congelamiento o "buffer" de precios aplicado por YPF (salvo por una suba del 1% a mediados del mes pasado), que arrastra a las demás petroleras. Aunque, por otro lado, las nuevas subas anunciadas en transporte de colectivos y trenes, también con fuerte efecto difusor, van a funcionar de contrapeso.

Más allá de eso, una tercera salvedad preocupante para el oficialismo es la persistencia de una inflación relativamente alta pese a la depresión del consumo masivo, que en abril bajó por cuarto mes consecutivo, un 3,8% interanual según datos de la consultora Scentia. Si los aumentos no son todavía mayores, es porque los comercios no tienen más margen para subir precios sin resignar ventas y deben absorber parte del costo.

Lo que más y menos aumentó en mayo

Según relevó EcoGo, el rubro que más aumentó durante mayo fue el de "equipamiento del hogar", con un 3,5%, seguido por el rubro "educación" con un 3,4%, influenciado por nuevas subas en las cuotas de los colegios privados.

Otros rubros que según EcoGo también tuvieron aumentos fuertes, por encima del promedio, fueron "salud" con un 3,2% y "transporte y comunicación" con un 2,7%. En el caso del transporte, a las habituales subas de los colectivos de CABA y PBA y del subte se le sumó un aumento de los colectivos nacionales del AMBA y de los trenes metropolitanos a mediados de mes.

Al contrario, otros rubros subieron por debajo del promedio, pero sin alejarse tanto de él. Uno de los principales fue "alimentos y bebidas" con un 2%, aunque de fuerte incidencia en la cifra de inflación general.

Del mismo modo, el rubro "indumentaria" aumentó un 2%, como consecuencia del boom importador y de la crisis del sector textil local, que opera con una capacidad instalada de solo el 40%. Por último, otro rubro que, según EcoGo, aumentó por debajo del promedio, fue "vivienda", que incluye a los principales servicios del hogar, con un 1,9%.