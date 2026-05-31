Tiene 7000 habitantes y fue elegido para competir entre los mejores del mundo: el pintoresco pueblo del norte argentino

Una ciudad de Salta fue elegida para competir entre las mejores del mundo: el pintoresco pueblo del norte

Entre los cientos de pueblos argentinos, un histórico destino de Salta fue elegido para representar a la Argentina en el concurso internacional Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo: Cachi. Se trata de un pintoresco destino ubicado a 2210 metros sobre el nivel del mar y con alrededor de 7200 habitantes.

La elección vuelve a postular a un destino norteño para representar al país mundialmente en el concurso que premia a comunidades rurales comprometidas con el turismo sostenible, la preservación cultural y el desarrollo local.

Así es Cachi, el pueblo que representará a Argentina mundialmente

Cachi es un histórico pueblo ubicado a 162 kilómetros de la ciudad de Salta. El poblado fue fundado sobre asentamientos diaguitas y la posterior Hacienda de Cachi. Caracterizado por sus calles empedradas, casas de adobe y un centro histórico bien preservado, entre sus principales sitios se destaca la histórica Iglesia San José, con el techo hecho de madera de cardón.

Cachi cuenta con alrededor de 7200 habitantes, calles empredadas y casas de adobe

Además, el lugar se encuentra en un imponente entorno montañoso y de viñas Incluso, cuenta con un polo gastronómico ideal para quienes buscan probar platos tradicionales salteños. Entre las actividades turísticas destacadas se encuentra la ruta de los vinos, el turismo aventura en la montaña y hasta conocer el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, que cuenta con más de 5.000 piezas de gran valor arqueológico.

La decisión de postularlo llegó tras una evaluación técnica. Cachi fue postulado junto a otros siete destinos seleccionados entre 56 pueblos de 19 provincias diferentes.

Qué otros pueblos representarán a Argentina entre el Best Tourisim Villages 2026

El programa de la ONU reconoce aquellas localidades rurales, de hasta 15 mil habitantes, que utilizan el turismo para impulsar el desarrollo económico, fortalecer sus comunidades y proteger el patrimonio cultural y natural del lugar.

Bajo esos parámetros, además de Cachi, también fueron elegidos para representar al país los pueblos de Villa General Belgrano, Tafí del Valle, Puerto Pirámides, Mar de las Pampas y Villa Sanagasta, entre otros.

Desde el área turística de Salta destacaron que la nominación es una oportunidad para darle visibilidad internacional a Cachi. En ediciones anteriores ya se han destacado pueblos argentinos, como Gaiman y Trevelin.