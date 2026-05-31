Descubren un nuevo dinosaurio argentino: cómo es la especie que identificó el Conicet

Descubren un nuevo dinosaurio argentino: cómo es la especie del Kank Australis identificó el Conicet (Foto: Gobierno Santa Cruz)

Un equipo de investigadores de Argentina y de Japón identificó una nueva especie de dinosaurio raptor cerca de El Calafate: el Kank australis. Se trata de una nueva especie que amplía el registro fósil de los dinosaurios en la Patagonia sur del país y tiende un puente geográfico con ejemplares encontrados en otras partes del mundo.

El hallazgo se produjo en la estancia La Anita, donde en 2019 se había recuperado un fragmento de garra que sugería la posibilidad de que haya un raptor. Luego se realizaron nuevas expediciones y en 2024 volvieron y encontraron vértebras cervicales y dientes. Tras el análisis de los fósiles, se logró confirmar la identidad de la nueva especie.

¿Cómo es el Kank australis?

El Kank australis tenía un tamaño mediano y pesaba alrededor de 27 kilos, era similar a un ñandú grande. Además, caminaba sobre dos patas y las características garras curvas en el segundo dedo del pie. Se trata de un dinosaurio diferente a los raptores del norte, como el Velociraptor, porque cuenta con dientes cónicos con pequeñas estrías y vértebras cervicales con particularidades únicas.

El primer hallazgo se había realizado en 2019 y la confirmación de la nueva especie llegó tiempo después (Foto: Gobierno Santa Cruz)

Su nombre hace referencia a sus características. "Kank" proviene de la mitología del pueblo originario aonikenk o tehuelche y significa “gran ñandú”, creador de la constelación Choiols, conocida como la Cruz del Sur. Mientras que “Australis” significa “del sur”, en alusión a la latitud extrema donde fueron hallados los restos.

El estudio fue publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology y se logró gracias a investigaciones de expertos del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET), la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Japón.

Por qué es un descubrimiento importante para Argentina

El doctor Matías Motta, primer autor del estudio, explicó sobre la importancia del hallazgo: "La descripción de Kank australis es importante porque sumamos una nueva especie de la familia de los unenlágidos, una familia poco representada en el registro fósil, ya que sus huesos son muy gráciles y difíciles de preservar”.

“El dinosaurio fue hallado en rocas del Cretácico Superior y esto es importante porque expande el registro de los unenlágidos. Demuestra que ya estaban ampliamente distribuidos justo antes del impacto del meteorito hace 66 millones de años", apuntó el especialista.

El kank australis es el primer raptor descubierto en Santa Cruz (Foto: Gobierno Santa Cruz)

Así, el hallazgo refuerza la riqueza paleontológica de Santa Cruz: es el primer raptor unenlágido de la provincia, a pesar de que ya se encontraron fósiles de ranas, tortugas, peces, serpientes, mamíferos y otros dinosaurios como Maip macrothorax y Nullotitan glaciaris.

De acuerdo al paleontólogo Fernando Novas, quien describió en 1997 la primera especie de unenlágidos, el nuevo hallazgo tiende un puente con los fósiles de la Antártida, donde se identificó al Imperobator antarcticus . “Cada nuevo hallazgo nos permite comprender mejor la distribución y evolución de estos depredadores bípedos emparentados con las aves actuales”, remarcó.

¿A dónde se podrán ver los restos del dinosaurio Kank?

Los restos de Kank australis, actualmente en préstamo en el MACN, volverán a Santa Cruz para formar parte del repositorio del Museo Regional Provincial Padre Manuel Jesús Molina de Río Gallegos.

Así, la comunidad santacruceña y los turistas podrán ver de cerca a uno de los testimonios únicos de la era de los dinosaurios en la Tierra en un espacio que promociona el aprendizaje, la conservación del patrimonio y la difusión cultural.