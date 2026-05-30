Cinco planes para disfrutar el último fin de semana de mayo en Buenos Aires sin gastar de más.

Con el cierre de mes y los bolsillos un poco más ajustados, Buenos Aires ofrece una agenda repleta de propuestas para salir sin necesidad de hacer un gran gasto. Ferias gastronómicas, paseos culturales, mercados y actividades gratuitas forman parte de los planes ideales para despedir mayo aprovechando cada rincón de la ciudad.

Estas son cinco opciones para disfrutar durante el último fin de semana.

Cinco planes para no gastar de más este fin de semana

1. Recorrer una feria gastronómica al aire libre

Las propuestas gastronómicas se multiplican este fin de semana. Entre ellas aparece “Barrios a la Carta”, un evento impulsado por BA Capital Gastronómica que reúne más de 20 propuestas culinarias, música en vivo y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad. También se suman ferias con sabores internacionales y opciones para comer al paso sin gastar demasiado.

2. Pasar la tarde entre arte y muestras gratuitas

Los centros culturales porteños renuevan sus exposiciones durante estos días y ofrecen una alternativa perfecta para quienes buscan un plan económico. Espacios como Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Borges y Centro Cultural San Martín cuentan con muestras, instalaciones y actividades abiertas al público durante todo el fin de semana.

3. Comer rico en los mercados más tradicionales de la ciudad

Para quienes prefieren un paseo gastronómico sin reservas ni grandes presupuestos, los mercados porteños siguen siendo una de las mejores alternativas. Mercado San Telmo, Mercat Villa Crespo y Mercado del Progreso ofrecen desde comida callejera hasta propuestas gourmet, además de puestos de productos regionales y espacios para recorrer durante varias horas.

4. Aprovechar la cartelera teatral de la Avenida Corrientes

El teatro sigue siendo uno de los grandes atractivos de Buenos Aires y este fin de semana hay funciones para todos los gustos. Desde grandes producciones comerciales hasta espectáculos independientes, espacios como Multiteatro y el histórico Teatro Colón forman parte de la agenda cultural porteña. Además, muchas salas lanzan promociones de último momento para llenar funciones de fin de mes.

5. Descubrir festivales y eventos especiales de cierre de mayo

La ciudad despide mayo con una agenda cargada de festivales, ferias temáticas y actividades para toda la familia. Desde encuentros gastronómicos hasta experiencias culturales y musicales, distintos espacios públicos suman propuestas gratuitas o de bajo costo para aprovechar el otoño porteño antes de la llegada del invierno.