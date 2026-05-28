Plan gratis para el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires: llega una exposición con tanques y camiones

Entre los diferentes planes para hacer el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires llega la Expo Ejército, una oportunidad para conocer tanques, blindados, simuladores y camiones militares totalmente gratis. El evento comenzará este fin de semana y se extenderá durante cuatro días.

Así será la Expo Ejército en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana

La nueva edición de Expo Ejército se realizará desde el 30 de mayo al 2 de junio sobre Avenida Paseo Colón, en los playones frente al Edificio Libertador, solo a unas cuadras de la Plaza de Mayo. El espacio, pensado como una actividad para toda la familia, invita a realizar un paseo con entrada libre y gratuita.

Se trata del plan perfecto para los amantes de los tanques y el armamento de guerra propio de las películas, ya que habrá hasta simuladores de navegación y conducción militar para grandes y chicos.

Entre las grandes novedades que presentarán el Stryker 8×8, un vehículo blindado de última generación para el transporte rápido de tropas que se incorporó recientemente al Ejército argentino, también mostrarán en sociedad el Unimog U4000, un enorme camión todoterreno.

También se podrá disfrutar de carpas interactivas con actividades educativas, demostraciones en vivo y espacios lúdicos para los niños y niñas. Para acompañar la jornada también habrá bandas militares en vivo que van a tocar marchas y música para disfrutar sobre la Avenida Paseo Colón.

Qué días y horarios se realizará la Expo Ejército

Cada 29 de mayo se celebra la creación del Ejército argentino, pero el evento se realizará del 30 de mayo al 2 de junio de 10 a 18 hs