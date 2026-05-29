Soledad Pastorutti pasó por Salta y vivió un momento muy especial. La reconocida artista folklórica visitó el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta con un objetivo cargado de emoción: reencontrarse con registros y recuerdos de su propia trayectoria.

Durante el recorrido, "La Sole" recordó una de las noches que marcó sus primeros años sobre los escenarios, cuando se presentó en el estadio Delmi siendo todavía muy joven. "Nunca me voy a olvidar de esa noche en el Delmi, hace casi 30 años. Para mí era un honor y una euforia muy grande que Salta, una provincia llena de talentosos artistas folklóricos, me recibiera con tanto entusiasmo", expresó conmovida.

La cantante llegó a la institución en busca de fragmentos de su historia y fue acompañada por Viviana Ceballos, directora de la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza. La primera parada fue el Archivo y Biblioteca Históricos, donde pudo acceder a la colección de coberturas de espectáculos donada por el fotógrafo Isidoro Zang, la cual constituye un valioso registro visual de la vida artística de la provincia.

Luego, Pastorutti recorrió la Hemeroteca Antonio Nella Castro, donde revisó minuciosamente ediciones de diarios de la época en la que, con apenas 17 años, comenzaba a conquistar al público argentino. La visita también incluyó la Sala de Autores Salteños César Fermín Perdiguero, donde consultó obras recomendadas y se sumergió en la rica literatura de una provincia por la que siente un profundo cariño.

Soledad Pastorutti en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta.

"Esto que estoy encontrando aquí es para mí un tesoro. Imagínense que esta provincia era algo muy desafiante en ese momento. Fue una euforia muy grande para mí que Salta, llena de talentosos artistas folklóricos, me recibiera con tanto entusiasmo", manifestó la de Arequito frente a los valiosos documentos.

Sorpresa total a bordo del Tren Solar junto a Los Tekis

La travesía de La Sole por el norte argentino no terminó allí. La artista sorprendió por completo a los pasajeros de la experiencia 180° Purmamarca-Volcán del Tren Solar de la Quebrada. La cantante participó en un tramo del viaje donde realizó una producción audiovisual junto al grupo jujeño Los Tekis, en pleno recorrido por la imponente Quebrada de Humahuaca.

Esta visita se dio en el marco de una serie de contenidos especiales que la cantautora viene desarrollando de forma federal junto a músicos y referentes culturales de distintos puntos del país, eligiendo en esta oportunidad al innovador Tren Solar de la Quebrada como el escenario ideal para su experiencia en Jujuy.

La inesperada presencia de Soledad generó una enorme sorpresa y emoción entre los pasajeros que realizaban el recorrido turístico, en una jornada inolvidable donde el paisaje andino, la cultura local y la identidad del norte se fusionaron a bordo del primer tren turístico solar de Latinoamérica.