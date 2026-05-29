Aumentan la luz y el gas en junio: cuál es la suba final en las facturas

El Gobierno oficializó los aumentos de tarifas de energía que entrarán en vigencia en junio para los usuarios residenciales del AMBA en los servicios de electricidad (luz) que prestan Edenor y Edesur, por un lado, y de gas que prestan Metrogas y Naturgy, por el otro.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) y comenzarán a regir desde el lunes 1° de junio de 2026.

Luz: Edenor y Edesur aplicarán nuevos cuadros tarifarios desde el 1° de junio

A través de las resoluciones 25/2026 y 26/2026, el ENREGE aprobó los nuevos valores que deberán aplicar Edesur y Edenor para los usuarios residenciales, tanto con subsidio como sin subsidio, además de otras categorías tarifarias.

En el caso de Edenor, el organismo estableció que el Costo Propio de Distribución (CPD) aumentará 4,75% respecto de mayo de 2026. Ese ajuste surge de combinar el incremento mensual previsto en la revisión tarifaria con la actualización por inflación mayorista y minorista. Para el cálculo, el ENREGE tomó la variación de abril del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que fue de 5,16%, y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 2,58%. Con esas ponderaciones, el ajuste de actualización fue de 4,31%.

Para Edesur, la resolución fijó una suba del CPD de 4,68% frente a mayo. También en este caso se aplicó la fórmula de actualización que pondera 67% el IPIM y 33% el IPC, además del incremento mensual previsto en la revisión tarifaria. La resolución indica que los nuevos cuadros deberán regir desde las 00:00 del 1° de junio.

De este modo, según informó la Secretaría de Energía, la suba final en las facturas para los usuarios residenciales de luz del AMBA, tanto de Edenor como de Edesur, será de 1,50%.

Gas: Metrogas y Naturgy también tendrán nuevos valores desde junio

El ENREGE también aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y Naturgy mediante las resoluciones 39/2026 y 38/2026. En ambos casos, los valores comenzarán a regir también desde el 1° de junio de 2026. De este modo, la suba final para los usuarios de gas del AMBA (igual que en todo el país) será del 2,81%, según informó la Secretaría de Energía.

Para junio, la Secretaría de Energía prorrogó una bonificación adicional del 25% sobre el consumo correspondiente para usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes beneficiarios de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que ya estuvo vigente en junio con el objetivo de atenuar el impacto en tarifas de la guerra en Medio Oriente.

Esa bonificación se suma a la bonificación general prevista dentro del nuevo régimen de subsidios. También alcanza a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables.