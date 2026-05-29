Estaban abandonados y heridos: rescataron perros en una casa de Concordia

Los perros tenían desnutrición, parásitos y heridas sin atención veterinaria alguna.

Un allanamiento en una vivienda de Concordia, Entre Ríos, terminó con el rescate de varios perros en estado de abandono. El operativo se hizo tras una denuncia por maltrato animal y contó con la intervención de un veterinario policial que constató desnutrición, heridas y condiciones higiénicas deplorables. Los animales ya están a salvo.

La denuncia que encendió las alarmas

Todo arrancó cuando una persona radicó una denuncia tras advertir signos de abandono y maltrato en varios perros que estaban dentro de una vivienda ubicada sobre avenida Chajarí al 2100, en uno de los accesos a la ciudad y a pocos metros del ingreso al parque San Carlos.

La fiscal Natalia Conti tomó cartas en el asunto y solicitó de inmediato una medida judicial para allanar el domicilio. El juez de Garantías, Mauricio Guerrero, autorizó el procedimiento al considerar que había elementos suficientes para avanzar. Así se puso en marcha un operativo que terminaría revelando un panorama mucho peor del que cualquiera hubiera imaginado desde afuera.

El allanamiento y el informe veterinario

El procedimiento fue coordinado por el segundo jefe de la División Operaciones, Benito Benítez, y contó con la presencia del médico veterinario policial Diego Hirigoyen, cuya intervención resultó clave para determinar el estado real de los animales.

El veterinario constató signos de desnutrición, presencia de ectoparásitos, heridas recientes sin atención veterinaria, lesiones en orejas, falta de alimento y agua, además de condiciones higiénicas absolutamente inadecuadas para la vida de cualquier animal.

El rescate y el destino de los animales

Ante la contundencia del informe elaborado por el veterinario policial, la fiscal dispuso el secuestro de la totalidad de los perros que se encontraban en la vivienda. Los animales fueron retirados del lugar de inmediato para recibir la atención veterinaria.

Los perros quedaron bajo el resguardo del grupo de jóvenes proteccionistas "Salvando Huellitas", una organización local que se dedica a rescatar y rehabilitar animales en situación de riesgo. Ahora están a disposición de la fiscal Conti, que continúa con la investigación para determinar las responsabilidades penales de quienes los tuvieron en esas condiciones inhumanas.

Cómo actuar si ves un caso de maltrato animal

Casos como este no son aislados, y muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte de un animal depende de que alguien se anime a denunciar. Si ves signos de abandono, desnutrición, heridas sin tratar o condiciones de hacinamiento, no te quedes de brazos cruzados. La denuncia es el primer paso para que la Justicia pueda actuar.

En la provincia de Entre Ríos, la ley 14.346 de protección animal establece penas para quienes infligen malos tratos o actos de crueldad contra los animales. Las denuncias pueden radicarse en cualquier comisaría, en la fiscalía más cercana o a través de las organizaciones proteccionistas que suelen orientar sobre cómo proceder en cada caso concreto.