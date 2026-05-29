Planes gratis para hacer en vacaciones de invierno con chicos: 7 actividades para hacer

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y la ciudad de Buenos Aires ofrece diferentes actividades gratis para hacer con los más chicos. Desde propuestas didácticas al resguardo del frío y hasta planes al aire libre, hay muchísimas opciones para disfrutar y aprender jugando.

Vacaciones de invierno 2026: las 7 actividades gratis para hacer

Las vacaciones de invierno 2026 serán del 20 al 30 de julio en la provincia y ciudad de Buenos Aires. Para las familias que buscan salir de casa y hacer algo diferente, hay varias propuestas divertidas que no afectan el bolsillo:

1. Parque de Invierno

Entre el 19 de julio y el 3 de agosto, de 10 a 17 hs el Parque de la Ciudad (Av. Coronel Roca 4151) se convierte en un gran espacio recreativo pensado para disfrutar las vacaciones de invierno. La propuesta reúne actividades para chicos y adultos en un entorno interactivo e inclusivo con acceso libre y gratuito.

Durante esas semanas habrá shows musicales en vivo, talleres, juegos, ferias temáticas y sectores especiales como “Chau frío” y “Refugios”. Además, se podrá disfrutar de una pista de patinaje y un patio gastronómico con foodtrucks con diferentes opciones para comer en familia.

2. Palacio Libertad

El ex CCK es uno de los centros culturales más importantes de la Ciudad y renueva su agenda mes a mes con recitales, muestras, talleres y actividades infantiles. En vacaciones de invierno, la programación gratuita de Palacio Libertad suma aún más propuestas y ofrece la posibilidad de subir a la cúpula para contemplar vistas panorámicas de Buenos Aires.

3. MIJU: un espacio para jugar y crear

En Puerto Madero se encuentra el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), una propuesta pensada para que chicos y chicas de 0 a 12 años puedan explorar el juego y la creatividad. Ubicado en el histórico edificio de la ex Cervecería Munich, el museo ofrece distintas experiencias interactivas para aprender y divertirse al mismo tiempo.

Cuenta con tres áreas para diferentes edades —de 0 a 3, de 4 a 7 y de 8 a 12 años— con actividades que fomentan el movimiento, la imaginación y el desarrollo cognitivo. Es una opción ideal para disfrutar en familia durante las vacaciones.

Las entradas se adquieren de manera online: si bien los residentes argentinos o extranjeros con DNI pagan $5000, los miércoles la entrada es gratuita con reserva previa.

4. Reserva Ecológica Costanera Sur

Para quienes buscan hacer un plan al aire libre, a pocos minutos del centro porteño, la Reserva Ecológica Costanera Sur aparece como un espacio ideal para desconectarse del ritmo urbano. Sus más de 350 hectáreas permiten realizar caminatas, paseos en bicicleta y observación de aves, además de disfrutar del paisaje natural durante el invierno.

5. Observaciones astronómicas gratuitas en el Planetario

Todos los sábados y domingos al caer la noche, el Planetario organiza jornadas gratuitas de observación astronómica. Guiadas por especialistas, estas actividades permiten descubrir planetas, estrellas y distintos fenómenos del universo a través de telescopios de gran alcance.

Si bien se realizará durante las vacaciones de invierno, la propuesta está sujeta a las condiciones climáticas y solo se hace con el cielo despejado. Además, cuenta con un cupo limitado de 250 personas y los números para participar se entregan apenas 15 minutos antes de comenzar la actividad.

6. Tecnópolis: shows y estaciones de free game

Tecnópolis volverá a abrir durante el receso invernal entre el 15 de julio y el 3 de agosto con el evento de gaming Road to AGS. El predio podrá visitarse de martes a domingos, de 12 a 18 hs, con entrada gratuita.

Entre las propuestas destacadas habrá actividades impulsadas por empresas privadas, como el Argentina Game Show en el Auditorio Cultura, pero también habrá exhibiciones de deportes extremos en el Skatepark y experiencias interactivas en la Sala Azul junto a Globox. También se sumarán otras atracciones pensadas para chicos, adolescentes y adultos.

7. Cementerio de la Recoleta

Es otro plan al aire libre para quienes disfrutan de historias escalofriantes y paseos arquitectónicos. El cementerio es reconocido por su valor histórico, ya que reúne mausoleos y monumentos de figuras destacadas del país, entre ellas Eva Perón. A través de recorridos gratuitos o autoguiados, se puede descubrir parte de la historia argentina en un escenario único, ideal para adolescentes.