La Universidad de Laguna Blanca de Formosa representó a la Argentina en un foro de la UNESCO en Italia

En el marco del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, la Universidad Provincias de Laguna Blanca (UPLAB) representó a la Argentina en el 3° Global MAB Youth Forum 2026. Con más de 200 jóvenes de más de 100 países, el joven Kevin Tomás Alberti representó a la institución en un encuentro en las Reservas de Biosfera Delta del Po y Colli Euganei en Italia, en la que participó la Red Mundial de Juventudes MaB.

Con el objetivo de intercambiar experiencias, propuestas y acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en territorios protegidos, los participantes debatieron sobre biodiversidad, desarrollo sostenible y el rol de las nuevas generaciones en la protección del ambiente,

En este contexto, Alberti, recientemente graduado como Técnico en Ciencias Ambientales, en la que se desempeña actualmente como Coordinador General de la Red de Juventudes MaB de Argentina, participó como representante argentino en la que se realizaron talleres, debates y espacios de intercambio cultural. Además remarcaron instancias de trabajo vinculadas al nuevo Plan Estratégico de Acción de Hangzhou 2026-2035, una de las principales hojas de ruta del organismo internacional en materia ambiental.

Un mundo con perspectiva ambiental

“Representar a las juventudes de las Reservas de Biosfera de Argentina en un espacio global de la UNESCO es una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad única para llevar la voz de nuestros territorios al mundo”, expresó durante el evento Alberti quien destacó la importancia de la participación juvenil en la construcción de respuestas frente al cambio climático y la necesidad de fortalecer redes internacionales de cooperación.

Fue así que desde la UPLAB se destacó la importancia de la participación de sus estudiantes en espacios internacionales de alto nivel, como parte de la formación académica y profesional en temas ambientales. La institución remarcó que estas experiencias fortalecen el desarrollo de jóvenes líderes con capacidad de incidencia en debates globales sobre sostenibilidad, biodiversidad y gestión ambiental.

La participación de Alberti se interpreta así como un reconocimiento al trabajo académico y territorial desarrollado en la región, y una proyección del aporte argentino en la agenda ambiental internacional.