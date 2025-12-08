Orgullo formoseño: a tres años de su creación, la UPLaB ya tiene su primera egresada de Enfermería Universitaria

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) tuvo este viernes a su primera egresada de la carrera de Enfermería Universitaria. Se trata de Pamela Silvero, vecina de Laguna Naineck, quien concluyó sus estudios en la institución creada en el marco del Modelo Formoseño por decisión del gobernador Gildo Insfrán.

El rector de la UPLaB, Adrián Muracciole, destacó que el hecho se inscribe en la política de expansión de la educación superior pública en el interior de la provincia. “Es una alegría inmensa contar con nuestra primera egresada de la carrera de Enfermería”, señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), y recordó que la apertura de la carrera fue anunciada hace apenas tres años como una decisión estratégica del gobernador Gildo Insfrán.

“Hoy, ese compromiso con la educación pública y gratuita se traduce en una realidad concreta: una profesional formada en el interior de nuestra provincia, lista para aportar a su comunidad”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el caso de Pamela Silvero “sintetiza uno de los objetivos del Modelo Formoseño, que es la igualdad de oportunidades”.

Silvero, de 33 años, es madre de tres hijos y la primera de su familia en acceder a un título universitario. Para el rector, su trayectoria combina el esfuerzo personal con la existencia de una estructura educativa provincial que le permitió estudiar sin tener que migrar a otros centros urbanos. “Esto es posible por la firme decisión política del doctor Insfrán y su permanente compromiso con la educación pública y gratuita en todos sus niveles, y también porque Pamela aprovechó esas oportunidades, se esforzó, puso mucho de su parte y hoy puede decir que es una egresada universitaria”, señaló.

Muracciole también subrayó que la nueva enfermera universitaria concluyó sus estudios “en tiempo y forma, en la primera mesa del turno de noviembre y diciembre”, algo que, según reconoció, no es habitual en la mayoría de los estudiantes universitarios. “Demuestra el compromiso que tuvo con ella misma y sus estudios, siendo además madre de tres hijos que ayer compartieron su alegría”, apuntó.

Desde la conducción de la UPLaB se insistió en que este primer egreso de Enfermería es un paso relevante para consolidar la oferta de formación de recursos humanos en salud dentro del territorio formoseño. La universidad forma parte de la red de instituciones que el Gobierno provincial impulsa en el interior como herramienta para arraigar a los jóvenes, ampliar el acceso a la educación superior y vincular la formación con las necesidades locales del sistema sanitario.

“En Formosa vemos cómo la política educativa se materializa en una universidad que abre puertas y brinda igualdad real de oportunidades”, expresó el rector, al vincular este logro con el esquema general del Modelo Formoseño. Agregó que, a partir de ese marco, “una estudiante que supo aprovecharlas con dedicación y compromiso hoy es enfermera universitaria”.

Muracciole señaló además que Silvero cuenta ahora con “una herramienta para desarrollarse profesionalmente” y afirmó que, si decide continuar sus estudios para completar el tramo de Licenciatura en Enfermería, la UPLaB la recibirá “con los brazos abiertos, así como a cada formoseña y formoseño que elige la universidad para cumplir sus objetivos”.

Finalmente, el rector destacó que el primer título otorgado a una enfermera universitaria por la UPLaB llega a tres años del anuncio de la carrera y lo presentó como un dato relevante en el contexto actual. Según indicó, se trata de “un día de alegría y orgullo colectivo” para la institución y para la provincia, y de un ejemplo del rol que la educación pública provincial tiene en la formación de profesionales para el sistema de salud local.