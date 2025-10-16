Formosa impulsó la capacitación de técnicos y profesionales agropecuarios para el desarrollo regional: todos los detalles

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) de Formosa llevaron adelante un taller práctico titulado “El suelo y herramientas para la vida profesional del ingeniero en producción agropecuaria”, orientado a fortalecer la formación de los futuros profesionales del sector mediante actividades de aprendizaje en terreno.

La propuesta enmarcada en el convenio de colaboración entre ambas instituciones tuvo como propósito acercar a los estudiantes a la práctica profesional a través del análisis técnico del recurso suelo, considerado un eje central en la producción agropecuaria sustentable. La capacitación fue dictada por la ingeniera agrónoma Bárbara Novillo, directora del CEDEVA Ibarreta; y coordinada junto a la cátedra de Manejo de Suelo y Fertilidad de la UPLaB.

Durante tres encuentros desarrollados entre septiembre y octubre, los estudiantes trabajaron con diversas herramientas de diagnóstico y planificación productiva, como la caracterización de lotes, el uso de imágenes satelitales, la prospección a campo, la interpretación de calicatas, la toma de muestras, el análisis de suelo y agua, y la interpretación de resultados de laboratorio.

En la instancia práctica, los participantes aplicaron los conocimientos adquiridos en un caso real en el campo experimental de la Universidad, donde realizaron recomendaciones técnicas de fertilización y evaluaron limitantes edáficas que inciden en la productividad, como la salinidad, la sodicidad y la compactación del suelo.

Desde el CEDEVA destacaron que este tipo de iniciativas “fortalecen las capacidades técnicas de los futuros profesionales, al integrar los saberes académicos con experiencias de campo situadas en el territorio”.

La articulación entre el CEDEVA y la Universidad Provincial de Laguna Blanca da cuenta de la consolidada articulación entre los espacios de aprendizaje, junto con el impacto directo en la comunidad educativa y en el entramado productivo de la provincia. Esta experiencia, además, representa un canal fundamental para la transferencia de tecnologías y conocimientos aplicados, en respuesta a los desafíos actuales del sector agropecuario.

