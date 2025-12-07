Salud pública: La Rioja desarrolló una jornada abierta para concientizar sobre la lucha contra el cáncer bucal

Con motivo del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Bucal, que se celebra el 5 de diciembre, el gobierno de La Rioja realizó en la Plaza 25 de Mayo una jornada de atención, consejería y promoción. El objetivo es brindar información y concientización de esta patología en todo el territorio provincial.

La jornada fue encabezada por el ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Vergara, junto a equipos odontológicos que ofrecieron controles gratuitos y concientizaron sobre la importancia del diagnóstico temprano, una condición que afecta principalmente a adultos.

La actividad fue organizada por la Dirección de Odontología. Su responsable, Julio Reynoso, informó que durante toda la semana se realizarán acciones de promoción y prevención en distintos Centros de Atención Primaria de Salud y hospitales de la provincia.

Reynoso habló acerca de la importancia de que la población conozca más sobre la enfermedad y sus cuidados: “Hemos decidido realizar la Semana de Prevención del Cáncer Bucal. Es una enfermedad en la que el autocontrol es fundamental. Si una persona observa una mancha en la boca o una lastimadura que no cicatriza durante un tiempo prolongado, debe consultar al odontólogo. Es una patología que afecta tejidos blandos y también tejidos duros”.

Bajo índice en La Rioja

Reynoso advirtió además que, el cáncer bucal es una enfermedad invasiva y peligrosa, pero que detectada a tiempo tiene cura. Aunque, La Rioja presenta índices bajos, los principales factores de riesgo son el consumo de alcohol, el tabaquismo y, de manera particular en la región, la exposición solar y los rayos UV. Además recalcó que “las personas que trabajan en obras de construcción deben usar mascarillas o protectores bucales, porque allí pueden iniciarse lesiones”, sostuvo.

El especialista expresó su preocupación por el crecimiento de casos vinculados al uso de vapeadores: “Se está notando el avance en personas fumadoras y también en quienes utilizan vapers”.

Recomendaciones

El equipo de salud recomienda realizar controles periódicos, no fumar, moderar el consumo de alcohol y mantener una adecuada higiene bucal. Consultar al odontólogo ante cualquier lesión, úlcera o mancha que no cicatrice en dos semanas, llevar adelante una dieta saludable también y evitar alimentos procesados o con alto contenido de azúcar.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación (2023), en Argentina se detectan cada año entre 2.000 y 3.000 nuevos casos de cáncer bucal y representa alrededor del 4 % de todos los cánceres diagnosticados en Argentina.