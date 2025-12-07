Israel usa vídeos del genocidio en Gaza para vender armas

Según consignó The Wall Street Journal, en el evento se mostró al menos un video de dos drones de ataque israelíes volando hacia un edificio en Gaza (Reuters).

En medio de las constantes violaciones al alto al fuego en Gaza y las denuncias internacionales por genocidio, Israel aprovechó su evento Defense Tech Week para mostrar su arsenal a más de 2.000 participantes de todo el mundo. La feria, organizada con apoyo del Ministerio de Defensa y la Universidad de Tel Aviv, incluyó videos donde se veían drones israelíes atacando objetivos en el territorio palestino.

El conflicto escaló tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de unas 1.200 personas en el sur de Israel. La respuesta israelí dejó más de 70.100 palestinos fallecidos, una cifra que fue calificada por expertos y organismos internacionales como genocidio. Según consignó The Wall Street Journal, en el evento se mostró al menos un video de dos drones de ataque israelíes volando hacia un edificio en Gaza antes de que emergieran columnas de humo.

Entre los asistentes a la feria hubo delegados de países asiáticos como Uzbekistán, Singapur e India, además de representantes de varias naciones europeas que, en teoría, buscaban distanciarse de Israel por su ofensiva en Gaza. Sin embargo, su presencia demuestra que las críticas públicas no siempre se traducen en acciones concretas contra el comercio de armas.

Un claro ejemplo de esta contradicción fue el caso del Reino Unido, donde el gobierno prohibió la participación oficial de funcionarios israelíes en la feria de armas más importante de Londres por la ofensiva en Gaza. Sin embargo, numerosas empresas de defensa israelíes con vínculos gubernamentales sí participaron, y funcionarios británicos visitaron el evento en Israel para evaluar los sistemas presentados.

Noruega también mostró este doble standard. Aunque su fondo soberano, el más grande del mundo con 1,9 billones de dólares, decidió en agosto retirar inversiones de compañías vinculadas a violaciones de derechos humanos en Gaza, representantes noruegos asistieron a la feria.

El impacto del conflicto en la imagen de Israel es evidente. Encuestas recientes revelaron que en países desde Italia hasta Japón la opinión pública se volvió mayoritariamente negativa hacia Israel. En Estados Unidos, sobre todo entre jóvenes republicanos menores de 50 años, el rechazo aumentó, con un 50% manifestando una visión desfavorable.

La demanda de armas israelíes fue récord en 2024

A pesar de este contexto, la demanda por armamento israelí alcanzó un récord en 2024, con exportaciones valuadas en 14.700 millones de dólares. Más de la mitad de los contratos superaron los 100 millones de dólares y el conflicto en Gaza fue señalado como uno de los factores que impulsaron este aumento.

Los países árabes que firmaron los Acuerdos de Abraham incrementaron sus compras de un 3% en 2023 a un 12% en 2024, pero Europa sigue siendo el principal comprador, representando el 54% de las exportaciones.

Recientemente, Israel entregó simbólicamente a Alemania su sistema de defensa misilística de largo alcance Arrow 3, en una ceremonia cerca de Berlín. La compra, valorada en 4.600 millones de dólares, es la mayor exportación militar en la historia israelí y fue pactada en septiembre de 2023.

La guerra en Ucrania también llevó a varios países de Europa Central y Oriental a reforzar sus fuerzas. Por ejemplo, Rumania anunció en julio la adquisición de un sistema de defensa aérea por 2.000 millones de dólares a la empresa israelí Rafael.

En el Mediterráneo, Grecia, a pesar de su tradicional apoyo a Palestina, estrechó lazos con Israel debido a preocupaciones comunes sobre Turquía. El parlamento griego aprobó la compra de 36 sistemas de artillería cohete PULS por 757,84 millones de dólares, consolidando esta alianza militar.