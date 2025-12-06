Lo echaron de ESPN, es referente de Boca y destrozó a Marcos Rojo antes del partido vs. Racing

El partido entre Boca y Racing de este domingo 7 de diciembre en La Bombonera ya se vive desde ambos lados, pero ahora el que sorprendió en la previa con sus declaraciones fue un referente del "Xeneize". Horas antes del encuentro que definirá al primer finalista del Torneo Clausura, el ídolo del elenco de La Ribera apuntó contra una figura del equipo de Gustavo Costas. Se trata de Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya, exarquero del elenco "Azul y Oro", quien no perdonó a Marcos Rojo.

El nacido en Colombia que atajó 400 partidos en Boca y años después de su retiro no sólo dirigió sino que también trabajó como panelista de ESPN con Sebastián "Pollo" Vignolo, habló en Picado TV sobre este cruce. Con sus declaraciones, el "Mono" dejó en claro lo que piensa con respecto a este cotejo del que saldrá uno de los clubes que el próximo sábado 13 de diciembre jugará el duelo decisivo ante el vencedor del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. Claro que, lo más llamativo fue lo que dijo sobre el experimentado central de la "Academia".

El Mono Navarro Montoya liquidó a Marcos Rojo en la previa del Boca vs. Racing

"Antes el gran referente para mí era Marcos Rojo, un jugador que admiro y que pensé que se iba a consolidar como gran líder de Boca y no lo fue. Tenía algunas actitudes que no son afines a la grandeza y al escudo de Boca", esbozó el "Mono" en la entrevista y luego agregó: "Un líder de Boca no puede estar fumando en el campo, no puede estar llegando reiteradamente tarde a los entrenamientos. Creo que se optó por otra línea de liderazgo".

De esta manera, el exfutbolista colombiano cuestionó al defensor que hoy viste los colores de Racing y tiene chances de sumar minutos este domingo. Por supuesto, todo dependerá del plan que tenga Gustavo Costas con respecto al armado del equipo teniendo en cuenta que no contará con Santiago Sosa ni Gastón Martirena, expulsados contra Tigre en cuartos de final. En principio, el zaguero ocuparía un lugar en el banco de los suplentes aunque la palabra final la tendrá el DT.

Las estadísticas del Mono Navarro Montoya en Boca

400 partidos oficiales entre 1988 y 1997.

5 títulos conseguidos.

Cuándo juegan Boca y Racing por la semifinal del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el "Xeneize" y la "Academia" por la semifinal del Torneo Clausura se jugará este domingo 7 de diciembre de 2025, a partir de las 19 horas en La Bombonera. El encuentro arbitrado por Darío Herrera será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.