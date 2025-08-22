Marcos Rojo habló de su salida de Boca y la fuerte frase que le dijo Russo: "Fue muy duro"

Marcos Rojo rompió el silencio sobre su salida de Boca: la fuerte frase de Russo y el cara a cara que tuvo con Riquelme.

Marcos Rojo ya se encuentra en Racing, con el objetivo de la Copa Libertadores, pero la salida de Boca Juniors dejó esquirlas. A dos semanas de haber llegado a la "Academia", el defensor rompió el silencio y sorprendió sobre la fuerte charla que tuvo con Miguel Ángel Russo, quien lo apartó del plantel, y contó cómo encaró a Juan Román Riquelme.

En una entrevista con el programa F90 de ESPN, Rojo explicó, con lujo de detalles, cómo se fueron dando los capítulos para su alejamiento del "Xeneize". “Ni yo sé todavía por qué me fui. Empezó todo en el partido con Independiente, que me sentí mal y se dijeron barbaridades, un montón de mentiras. Al otro día me presenté y entrené, Herrón me sacó y empezó todo el quilombo, de un día para el otro era el culpable de la eliminación. Dijeron que me había ido a Paraguay, al cumpleaños del 'Pipa' Benedetto. Duele porque tengo hijas y la más grande lee y mira. Por ese lado me jodía, me hicieron cargo de algo que no había hecho”, comenzó diciendo.

Luego, el zurdo, de 35 años, reconoció que tuvo un cruce con Herrón, que, hasta ese momento, era DT interino del equipo y vinculó a Riquelme en la situación. "Discutimos, pero cosas de fútbol, nada más, nada extrafutbolístico. No sé si Román ahí se puso del lado de Herrón, yo hablé cuando nos dieron unos días libres antes de la preparación para el Mundial de Clubes. Se decía que yo estaba peleado con todos y que estaba afuera del Mundial de Clubes. Yo volví a prepararme para jugarlo porque venía haciéndolo en el torneo”, expresó.

El cara a cara con Riquelme y la fuerte respuesta que recibió de Russo

Si bien Rojo había terminado jugando el Torneo Apertura como titular, todo cambiaría de un momento a otro para él. A falta de seis meses de terminar su vínculo y versiones que lo daban fuera del club, Rojo reveló la charla que tuvo con Riquelme, antes del Mundial de Clubes: "Lo crucé a Román, me acerqué y le pregunté de frente si había un problema conmigo y me dijo en la cara que no, que si él tenía algún problema me lo iba a decir. Quedamos muy bien, me dijo que no había problemas, seguimos para adelante".

Luego, el exjugador de Manchester United manifestó que la llegada de Russo marcó el fin de su estadía en La Boca, pero resaltó la dura manera en que el entrenador le comunicó que no continuaría: "Viajamos a Estados Unidos, me preparé para el primer partido y dos días antes llegó Ayrton (Costa) y Russo me comunica que no iba a jugar, que no me iba a tener en cuenta, que iba a ser suplente. Es duro lo que me dijo, muy duro. No me lo esperaba, me dijo que no tenía la edad, que no podía jugar a ese nivel".

"Le respondí que lo entendía, que si él contaba con Ayrton yo lo aceptaba, que no pasaba nada. Que iba a entrenar ahí tirando para adelante hasta el día que llegara a Argentina para arreglar las cosas y salir del club. Yo me sentía en muy buena forma y quería seguir jugando. Me dijo perfecto”, continuó el jugador surgido en Estudiantes de La Plata, quien admitió que no se esperaba esa declaración de Russo.

Sin embargo, el exfutbolista de Sporting Lisboa confesó que Russo volvió a hablarle en Estados Unidos, debido a que Costa estaba lesionado. "Entrené con los titulares para jugar contra Bayern Múnich y, al otro día me, doy cuenta que estaba afuera y no dije nada, seguí entrenando. Antes del partido con Auckland yo estaba cargado de un cuádriceps por un trabajo fuerte que habíamos hecho y pedí no entrenar. (Marco) Pellegrino había llegado con un desgarro y Miguel se enojó conmigo, tuvimos una discusión y me di cuenta que me iba a sacar de ese partido”.

Después de aquel cruce con Russo, Rojo narró que habló con el Consejo de Fútbol para que, al regresar al país, llegaran a un acuerdo para la rescisión del contrato. “Acá seguí entrenando, nadie me decía nada y al final tomaron la decisión de rescindirme. ¿Quién me sacó de Boca? No lo sé. Si lo digo, miento. Se dicen muchas cosas y nunca supe la verdad. Nadie vino y me dijo las cosas de frente. Nunca lo supe y creo que no lo voy a saber tampoco. No volví a hablar con Riquelme, la última vez fue en el Mundial de Clubes. No lo volví a ver en el Predio y el día que rescindí él no apareció, así que ni lo pude saludar”.

Para finalizar, Rojo explicó: "Me dio mucha bronca lo que me dijo Miguel. Úbeda estuvo siempre en las charlas. Tuve una charla que él sabía que nunca le había faltado el respeto a Miguel, dijeron que le grité y eso nunca pasó. Me recontra dolió, lo sentí injusto, pero lo acepté. Hablé con quien tenía que hablar para arreglar mi salida y nada más”.