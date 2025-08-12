Sorpresa por las dos opciones que maneja Riquelme para estar a cargo del fútbol

Boca trabaja en el reemplazo del nuevo Consejo de Fútbol

Una de las decisiones que Juan Román Riquelme aplicó con el fin de mejorar el presente deportivo de Boca de cara al próximo mercado de pases fue disolver el Consejo del Fútbol. Uno que podría llegar a cambiar de nombre y presentar nuevas caras vinculadas con la captación de refuerzos, entrenadores y aceitar la relación del plantel con la dirigencia.

El único que quedó trabajando dentro de la institución es Marcelo Chelo Delgado que será el encargado de encontrar a los reemplazantes de Raúl Cascini y Chicho Serna, que fueron relegados de sus funciones. Los rumores que circulan en los medios como también en las redes sociales hacen entrega de un sin fin de nombres. Algunos disponen de un cierto pasado vinculado con la camiseta, pero otros no poseen ningún vínculo que los permita identificar.

"Esta semana todavía, hoy estamos a martes y todavía no se ha reunido con nadie. A mí me cuentan que la intención de Delgado tiene anotado, no sé los nombres, entre dos y tres protagonistas con quien quiere reunirse y quiere de alguna manera hablar de fútbol para ver cuáles son las ideas que tienen, del lado de Boca y del lado de estos protagonistas", comentó el periodista Diego Monroig en ESPN.

No obstante, hay tres nombres que comienzan a repetirse de gran manera y puede que sean los candidatos que Marcelo Delgado tenga apuntados como los ideales para que lo acompañen en lo que sería la nueva Secretaría Técnica de Boca. Dos disponen de un pasado de gran peso en el club como son Carlos Fernando Navarro Montoya y el Beto Márcico. Algo a no descartar es que los dos podrían incorporarse. No está definido todavía si se sumará una sola o serán varias las personas. Mientras que la otra alternativa es un entrenador de enorme trayectoria nacional e internacional como José Pekerman.

"La idea es que Delgado hable con cada una de ellas y que después de acuerdo a las impresiones que se lleve de esas charlas se lo traslade a Riquelme y que entre los dos decidan", agregó el periodista. En Boca hablan de que se van a tomar el tiempo necesario para definir a los nuevos responsables de todo lo vinculado al fútbol. Es probable que los elegidos se conozcan recién en la última semana de agosto y comienzos de septiembre.

Chau Chicho Serna: el ídolo rompió el silencio y reveló toda la verdad sobre su salida de Boca

Uno de los encargados de hablar con los medios para anunciar noticias positivas como también las negativas era el Chicho Serna, que desde hace unos días le tocó dar un paso al costado después de que Juan Román Riquelme entendiera que el Consejo del Fútbol había agotado su ciclo.

Una salida que repercutió de gran manera en la vida del exjugador, que decidió compartir algunas palabras con los hinchas para señalar lo que estaba sintiendo. "Hoy doy un paso al costado. No porque quiera alejarme del club, siempre estaré cuando me necesiten, me alejo porque di todo y más y no fue suficiente, porque mi amor por estos colores es muy grande y porque Boca siempre, siempre, estará por encima de todo", expresó en su cuenta de Instagram.

Mientras que Raúl Cascini fue blanco de ciertos comentarios porque se había anunciado su ausencia en la despedida del Consejo frente al plantel profesional como también del cuerpo técnico. Motivo que provocó rumores que exponga el surgimiento de problemas internos a partir de la decisión de romper el equipo de trabajo. Sin embargo, el periodista Emiliano Raddi informó que la no presencia fue a causa de una intervención médica menor que le impidió trasladarse al Boca Precio que se ubica en Ezeiza.