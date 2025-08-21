Ander Herrera quiere volver en Boca: la decisión de Russo tras las lesiones del español

Ander Herrera dio la noticia en Boca y Miguel Ángel Russo decidirá cuándo vuelve a jugar el español.

En Boca Juniors la victoria ante Independiente Rivadavia trajo tranquilidad y, al buen ambiente, se le suma el inminente regreso de una figura: Ander Herrera. Tras dos meses fuera de las canchas por lesiones musculares, el entrenador, Miguel Ángel Russo, tomó una decisión sobre su regreso, mientras el español entrena a dos días de enfrentar a Banfield.

El balance desde su llegada al "Xeneize" a comienzos del 2025 no es positivo. El exjugador de Manchester United padeció lesiones consecutivas que no lo dejaron jugar como imaginaba y el último partido que disputó fue ante Benfica en el debut del Mundial de Clubes, el pasado 16 de junio, día en el que debió salir reemplazado por una lesión muscular. Incluso, Herrera iba a jugar frente a Atlético Tucumán por Copa Argentina, pero se resintió de su dolencia y su retorno debió esperar varias semanas.

¿Cuándo volvería Ander Herrera en Boca?

Desde hace varios días, el vasco viene realizando trabajos con la pelota en el predio de Ezeiza, pero aún no a la par de sus compañeros. Si bien está siendo exigido con cargas que aumnetan día a día, Russo quiere que Herrera vuelva a jugar un partido oficial cuando se sienta seguro con su físico. A falta de tres días para recibir al "Taladro" en La Bombonera, todo parece indicar que el volante de 36 años no estará en en la lista de concentrados que se entregará el sábado.

Si su evolución continúa de acuerdo a los planes, el futbolista surgido en Athletic Bilbao podría tener su vuelta a la actividad frente a Aldosivi, el domingo 31 de agosto en el estado José María Minella. Aunque cabe recalcar, no sería desde el arranque y el europeo ingresaría algunos minutos en el segundo tiempo, como parte de un plan para llevarlo de a poco.

Otro punto para no apurar su regreso a las canchas y que sufra un nueva lesión es que el DT "Azul y Oro" quedó conforme con la mitad de cancha que conformaron Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia, quienes le dieron juego y seguridad a un equipo que venía sufriendo en ese sector de la cancha. Con este panorama, el español deberá esperar algunos días y ponerse a punto no solo desde lo físico, sino también en lo mental.

Los números de Herrera en Boca

Partidos: 9.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

¿Cuándo juegan Boca vs. Banfield?

El partido por la sexta jornada del Grupo A del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino se disputará el domingo 24 de agosto de 2025, a partir de las 18.15 horas (hora argentina) en La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y será dirigido por el árbitro Nicolás Lamolina.

Los dirigidos por Russo, vienen de quebrar una racha de 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club que se extiende desde el 19 de abril. En el Clausura, suma 6 puntos en cuatro fechas y se ubica 10° en la tabla, luego de la victoria 3 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido que dejó buenas sensaciones después de varios meses con resultados frustrantes.