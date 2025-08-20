Salió campeón con Argentina, llegó a Boca como figura y reveló lo menos pensado

Salió campeón con la Selección, llegó a Boca como figura y reveló lo menos pensado

Un futbolista con pasado en la Selección Argentina y Boca Juniors lanzó una impensada revelación sobre su paso por el conjunto "Xeneize", al cual llegó como figura. Años después de haber dejado el "Xeneize" -donde también fue campeón-, el exjugador en cuestión habló de lo que significó su salida del club al que arribó en el 2018. Se trata nada menos que de Mauro Zárate, exdelantero surgido de Vélez Sarsfield que colgó los botines en enero del 2025 después de su último paso por Danubio de Uruguay.

El nacido en Haedo visitó Olga para brindar una entrevista en la cual no sólo se refirió a lo sucedido en el conjunto "Azul y Oro", sino también en el "Fortín". Es que su decisión de jugar en el elenco de La Ribera trajo repercusiones en Liniers y tuvo lugar un escándalo que no pasó desapercibido en el fútbol argentino. El tiempo pasó y el reciente ganador de la primera edición de la Copa Potrero con La Crema rompió el silencio con una impactante frase.

La impactante revelación de Mauro Zárate sobre su paso por Boca

En el ciclo Gol Gana, el periodista Gastón Edul le preguntó al campeón mundial Sub 20 en 2007 con la Selección Argentina de qué se arrepiente en su carrera y el futbolista esbozó: "Decisiones que tomé. Siempre lo digo. No sé si no ir a Qatar entra... después irme de la Lazio fue una decisión que me arrepiento, irme del West Ham e irme de Boca". De esta manera, dejó en claro que no sólo no quiso dejar el Viejo Continente, sino que tampoco quiso marcharse cuando le tocó irse del "Xeneize". A su vez, sobre su pase al equipo "Azul y Oro" desde el "Fortín", agregó: "Siempre pido las disculpas que tengo que pedir. Siempre lo digo, falté a mí palabra porque mí carrera era jugar en Europa, volver y retirarme en Vélez".

Cabe destacar que, meses atrás, el propio Zárate contó que el motivo de su despedida de Boca fue una discusión que tuvo con Miguel Ángel Russo, quien también era el DT en ese entonces. Una reacción suya derivó en la pelea que más tarde definió su salida, después de haber ganado tres títulos con la institución en la que jugó entre 2018 y 2021.

