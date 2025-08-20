En el contexto de la quinta fecha del Torneo Clausura, Boca visitó a Independiente Rivadavia y le puso fin a una racha sin victorias que estaba comenzando a volverse más que considerable. Esto dio lugar a que Marco Pellegrino, jugador que llegó al club a mitad de año en la previa del Mundial de Clubes, hiciera una importante confesión sobre lo que el plantel vivió con un claro pedido hacia cierta actitud que los hinchas muestran.

Las estadísticas señalaban que el Xeneize arrastraba una racha más que considerable de 12 partidos, entre distintas competencias, sin conocer lo que era imponerse en el marcador durante los 90 minutos. Esto provocó que se hiciera mención de una gran cantidad de causas que estaban permitiendo el desarrollo de una registro opaco en la historia de la institución y que por suerte se cortó hace días.

Marceo Pellegrino le habló a los hinchas de Boca

A medida que pasaban los días, las críticas en las redes sociales se incrementaban de gran manera y esto provocó que un integrante del plantel salga a dejar un mensaje más que claro. “Creo que estamos teniendo eso, nos ordenamos bien tácticamente, también sabemos que el resultado que buscamos la victoria y tenemos esa presión que no ayuda. Eso nos juega en contra, pero tuvimos orden, ellos no tuvieron muchas jugadas en el primer tiempo”, expresó Marco Pellegrino en Radio Continental.

Sin embargo, no fue lo único que le pidió a los hinchas porque también hizo foco en la defensa de un compañero que es blanco de varias críticas desde su incorporación en el mercado de pases de verano. "Es un jugador que trabaja y se entrena muy bien. Todo le va a ir llegando, estamos muy contentos por él. Tal vez es un poco la exposición por Boca, que están todo el tiempo hablando de Boca y lo sabemos. Pero eso a uno le da más presión. Al haberlo comprado en ese precio, Alan también siente la presión de tener que demostrar", señaló sobre Alan Velasco.

El exjugador del Dallas FC de la MLS le demandó a Boca una inversión de casi 10 millones de dólares para obtener la totalidad de la ficha. Su debut no fue bueno porque desperdició el penal que significó la eliminación del equipo en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima de Perú en la instancia de repechaje. Las palabras del zaguero se unen de manera directa con el llanto del joven tras anotar frente a Independiente Rivadavia. Una clara situación de desahogo.

Mucho más que una victoria y el fin de una racha

El hecho de que Boca haya conseguido los tres puntos frente a Independiente Rivadavia permite callar varios rumores que circulaban y darle al equipo un importante envión anímico de cara a lo que viene en la temporada. Esto es producto de que escaló posiciones en la tabla del Grupo A del Torneo Clausura y quedó a tan solo cuatro unidades del puntero que es Barracas Central con 10.

Además, se debe mencionar que el Xeneize volvió a colocarse en zona de clasificación directa a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Hasta el momento, el podio se encuentra completo con los dirigidos por Miguel Ángel Russo en la tercera posición, Rosario Central en la segunda y River como líder. También hay que recordar que un cupo disponible está en manos de Platense que vienen de consagrarse en el Torneo Apertura.