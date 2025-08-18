Filtran el video del gran desahogo de todo Boca en el vestuario post victoria

Filtran el video del terrible desahogo de Boca tras la victoria 3-0 en Mendoza.

El Boca Juniors de Miguel Ángel Russo tuvo un gran alivio gracias a la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, que le sirvió para cortar la peor racha de su historia de doce partidos oficiales sin ganar. Apenas minutos después de haber sumado de a tres luego de cuatro meses, desde El Canal de Boca publicaron el video del notable desahogo que vivió la delegación del "Xeneize" en la intimidad, en el vestuario visitante del Estadio Malvinas Argentinas.

Con Edinson Cavani como el primer futbolista que aparece en la grabación, fueron pasando uno por uno los jugadores al grito mayoritario de "¡vamos!" y una clara sensación de alivio reflejada en sus rostros. Tal fue así que Alan Velasco, el autor del gol del 3-0, lagrimeó tras haber liquidado el encuentro y demostró que se sacó un enorme peso de encima ante la crisis por la que transita el equipo dirigido por "Miguelo".

Con estas tres unidades conseguidas en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, el cuadro de La Ribera remonta de a poco en las posiciones del Grupo A y, por ahora, clasifica a la Copa Libertadores 2026 directamente a través de la tabla anual. El próximo desafío del Boca de Russo será frente a Banfield en La Bombonera, ya sin acción a nivel internacional ni en la Copa Argentina.

Boca se trajo un gran alivio de Mendoza.

Los próximos partidos de Boca

Boca vs. Banfield - Fecha 6 - Torneo Clausura - Domingo 24 de agosto a las 18.15 horas.

Aldosivi de Mar del Plata vs. Boca - Fecha 7 - Torneo Clausura - Día y horario a definir.

Rosario Central vs. Boca - Fecha 8 - Torneo Clausura - Día y horario a definir.

Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - Fecha 9 - Torneo Clausura - Día y horario a definir.

Defensa y Justicia vs. Boca - Fecha 10 - Torneo Clausura - Día y horario a definir.

Boca vs. Newell´s - Fecha 11 - Torneo Clausura - Día y horario a definir.

El nuevo impuesto del gobierno de Javier Milei que impidió la venta de Kevin Zenón de Boca a Olympiacos

A principios de agosto del 2025, la administración nacional determinó elevar del 7.5 al 13.06% (casi el doble) el arancel vinculado con los aportes y las contribuciones de los clubes argentinos al Estado. A través de la Subsecretaría de Seguridad Social, la gestión que lidera el economista de 54 años en La Libertad Avanza perjudicó claramente a las asociaciones civiles sin fines de lucro en cuanto a sus obligaciones fiscales. Ello generó el repudio generalizado de las mencionadas instituciones en coordinación con la AFA, ya que rechazaron fervientemente la medida mediante fuertes comunicados en sus respectivos canales y redes sociales oficiales. La oferta de los griegos por Zenón fue de siete millones de euros.

Lo que sucede es que, entre el 20% que le pertenece a Unión de Santa Fe y el flamante arancel implementado por la gestión de La Libertad Avanza, apenas le iba a ingresar la mitad de dicho dinero neto a la tesorería de la entidad azul y oro. Por lo tanto, desde Brandsen 805 decidieron descartar esta operación y pretenden, al menos, diez millones de dólares brutos para dejar salir al correntino. El extremo que pasó por las Selecciones nacionales Sub 20 y Sub 23 arribó desde el "Tatengue" en enero del 2024, a cambio de 3 millones de la misma moneda.