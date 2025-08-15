Raúl Cascini, de su salida de Boca a las feroces críticas al periodismo: "Siesta"

Cascini, de su salida de Boca a las feroces críticas al periodismo: "Siesta"

Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. El ídolo y exdirigente del club habló sobre las furiosas críticas que tanto él como sus compañeros recibieron con el paso de los años debido al flojo rendimiento del equipo en el verde césped. A su vez, lanzó un picante palazo para otro exjugador del "Xeneize" que recientemente liquidó a Juan Román Riquelme, actual presidente del elenco "Azul y Oro".

El exvolante central dialogó con el periodista Pablo Ladaga en el ciclo Fútbol y Rosca a través de YouTube, donde no perdonó a quienes eligieron distintos apodos para burlarse tanto de él como del resto de los referentes a cargo de la cúpula. Uno de los más apuntados fue el colombiano Mauricio "Chicho" Serna, quien también dejó Boca el mismo día que Cascini. A raíz de ello, este último respondió sin pelos en la lengua y hasta le contestó tanto a Alexis como a Carlos Mac Allister por sus dichos contra el mandamás.

Cascini destrozó al periodismo tras su salida de Boca y apuntó contra Mac Allister

"Nos pusieron 'Consejo del Mate'. Me causa gracia, lo único que falta es que en Argentina no se pueda tomar mate. Lo de 'Chicho Siesta' era una falta de respeto. Sabemos la vida de muchos y más de lo que ellos piensan, pero nosotros no faltamos el respeto", esbozó el exjugador oriundo de San Fernando en la mencionada entrevista. A su vez, agregó que le enviará una carta documento a quienes le faltaron el respeto ya que lo lastimaron tanto a él como a su familia con las declaraciones.

Por otro lado, atacó al padre del campeón del mundo con la Selección Argentina y al propio futbolista ante sus dichos contra Riquelme: "Está a las claras que es un empleado de Macri, que hable de Argentinos Juniors, no de Boca". A su vez, se encargó de aclarar cómo fue la salida de Alexis Mac Allister del club de acuerdo a los dichos del jugador: "Cuando cumple 6 meses se va, como él dice. No teníamos opción de compra, eso lo dije cuando trabajaba en la televisión". Cabe destacar que el actual diez del Liverpool sostuvo que "la persona que tomó la decisión fue él -por Riquelme-, que era mí ídolo. Crecí admirándolo porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso".

Raúl Cascini destrozó al periodismo y liquidó a Carlos Mac Allister

Los números de Raúl Cascini como jugador de Boca

Partidos jugados : 113.

: 113. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 6.

: 6. Títulos: Torneo Apertura 2003, Copa Libertadores 2003, Copa Intercontinental 2003 y Copa Sudamericana 2004.

Los trofeos que ganó Boca con el Consejo de Fútbol activo

Superliga 2019/2020.

Copa Diego Armando Maradona 2020.

Copa Argentina 2021.

Copa de la Liga Profesional 2022.

Liga Profesional 2022.

Supercopa Argentina 2023.

Los entrenadores que dirigieron a Boca desde la llegada del Consejo de Fútbol