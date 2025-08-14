La advertencia de un astrólogo que sacude a todo Boca: "En el 2027 nos vamos a la B":

Cavani podría tener un trabajo

La astrología comenzó a tener una gran importancia en el fútbol después de lo que fue el Mundial de Qatar 2022, y una de las últimas predicciones habla de un descenso de Boca para el 2027. Una advertencia que fue comunicada a Juan Román Riquelme sobre lo que debe hacer para evitar sufrir el mismo tropezón que River padeció en el 2011 y la hizo un tarotista que, también hay que sumar, no suele tener mucha suerte.

Se trata de una predicción que el astrólogo Giorgio Armas realizó y que sirve de advertencia para que la vigente comisión directiva del Xeneize comience a aplicar determinados cambios dentro del plantel. "Se logró dar el primer paso con Racing, que me dieron bola y pusieron a algún jugador que estaba borrado pero bien aspectado. La energía ya cambió. El problema no era la Bombonera, sino los jugadores. Era la solución desde hace años y ahora vamos a poder trabajar con ellos”, expresó en charla con Olé.

El astrólogo cuenta con un considerable reconocimiento en las redes sociales y no oculta su fanatismo por Boca, por ende se entiende su advertencia y preocupación por cambiar el mal presente que el equipo tiene al momento de afrontar los partidos. “Es un tema energético, el equipo necesita limpieza energética. Porque tiene actitud e ímpetu que nos dura 15 minutos y nos caemos. No podemos creer cómo les hacemos partidos a los grandes como Benfica y Bayern Múnich y no podemos con Atlético Tucumán".

En lo que respecta a la posibilidad de que el Xeneize descienda a la Primera Nacional, Giorgio Armas fue bastante claro con las fechas en las que se podría llevar a cabo. “Si no se logra completar esta limpieza, en el 2027 o 2028 nos vamos a la B. Ya se lo dije a todo el mundo en Boca”, comentó. Si bien falta, sus palabras exponen que si no hay una reacción desde lo deportivo de manera urgente, el final trágico sería inevitable.

¿Edinson Cavani está embrujado?

Otro de los tópicos que Giorgio Armas mencionó es que el rendimiento de Edinson Cavani es producto de una "maldición" que una persona le habría colocado para que desperdicie cada situación que tiene frente al arco. “Evidentemente, tiene algo, porque tiene buena astrología. Los astros te dan la oportunidad, un penal o la pelota en el área, te da la pelota y te dice hazlo, pero la astrología te puede dar el 80% y el jugador tiene que poner el 20% restante. A Edi lo han trabajado, es una brujería, y es el jugador más complicado para limpiar", advirtió.

El delantero viene de perderse un gol más que importante frente a Racing que podría haber modificado el desarrollo del partido y hasta darle la victoria Boca en los 90 minutos. Una que le es esquiva desde la derrota ante River en el último Superclásico que se disputó en el Estadio Monumental.