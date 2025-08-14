Alexis Mac Allister recordó su salida de Boca y culpó a Riquelme: "No querían que me quedara"

Mac Allister responsabilizó a Riquelme de no quererlo en Boca

El mercado de pases no siempre entrega en el momento los detalles de las operaciones y es necesario esperar que pase el tiempo para que estos salgan a la luz. Este es el caso de Alexis Mac Allister que reveló cómo se dio su salida de Boca en el 2020 y responsabilizó a Juan Román Riquelme de haber tomado la decisión que lo obligó a marcharse del equipo campeón del fútbol argentino.

“El Brighton me había comprado en 2019. Al principio me mandaron a préstamo a Argentinos, que es el lugar donde yo crecí. Después, pasé un año a préstamo a Boca, club del que soy hincha. Y estaba muy contento, disfrutando un montón. Pero a los seis meses cambió la dirigencia y ahí tuve mi primer gran golpe en el fútbol“, expresó el argentino en The Player Tribune.

La decisión dejarlo un tiempo más en la Argentina fue producto de que el Brighton encontró una demora para que Alexis Mac Allister obtuviera el permiso de trabajo. Sin este, le iba a ser imposible poder sumar minutos en la Premier League. Por ende, se decidió dejarlo a préstamo en Boca hasta que se resolviera lo legal de su fichaje. Su ficha se vendió en enero del 2019 por una cifra que rondó los 8 millones de euros.

En el cambio de temporada, la fórmula Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme se impuso en la elecciones contra el oficialismo y pasó a tomar el control del destino del club. Los hechos a los que el jugador hace referencia corresponden a una decisión que se ejecutó días antes de la llegada de febrero. Al ser un préstamo por una temporada, Boca podía haber reclamado que se respete lo acordado y que el enganche se quedara hasta junio.

“Para mí era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara. Y para mí no fue nada fácil tener que irme de esa manera, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Así que imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”, sentenció.

No es la primera vez que Alexis Mac Allister habla sobre cómo se dio su salida de Boca y de las ganas que tenía de quedarse a cumplir los seis meses de contrato que le quedaban. "Brighton tenía la decisión tomada y me quería de vuelta. Pero yo no tenía ninguna cláusula de repesca, por lo que la decisión era de Boca. Yo comuniqué lo que quería y en el medio pasaron cosas que no me hicieron sentir cómodo. No me gustaron", comentó en el 2023 en una charla con Juan Pablo Varsky en Clank!.

En aquella entrevista, el jugador expuso que habló con varias personas encargadas del club y les manifestó que tenía ganas de quedarse para seguir disfrutando de su estadía con la camiseta de Boca. Sin embargo, una serie de comentarios lo hicieron cambiar de opinión. "Después me enteré que estaban negociando por atrás para que me vaya y eso no me gustó. Sentía que no tenía sentido seguir en el club y terminé dando el OK para que se haga todo“, cerró.