Es uruguayo, ídolo en River y defendió a Edinson Cavani de las críticas en Boca

Hay determinadas voces dentro del mundo del fútbol que son escuchadas por lo que lograron realizaron del campo de juego, y en este caso la palabra de Antonio Alzamendi en River no pasa para nada desapercibida. Mucho más si trata a Miguel Borja de un jugador frío y le pide a los hinchas de Boca que disminuyan las críticas que recaen sobre el rendimiento de Edinson Cavani.

En charla con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, el delantero uruguayo marcó el tanto que le dio al Millonario la Copa Intercontinental de 1986 no dudó al momento de referirse sobre lo que observa del jugador colombiano. Una que hace bastante ruido por las palabras utilizó para describir su juego. “La gente de River quiere ver en sus jugadores ese empuje, esa sangre y él es un jugador frío para jugar. Es goleador, pero es muy frío", señaló.

El ídolo de River que crítico a Borja y defendió a Cavani

"En el juego, es como que no le importara el partido. Tiene un mérito porque tiene una cantidad de goles, hoy no la está metiendo y en River hay que hacer goles. La gente no te espera. La sensación que tuve el día que lo fui a ver al Monumental es que, por momentos, era un tipo ido del partido, y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar los que hizo", agregó. Una clara comparación, sin nombrarlo, con lo que Maxi Salas mostró en sus dos partidos con la banda roja. Algo que arrancó aplausos en los hinchas al verlo sobre el campo de juego.

Hay que recordar que Miguel Borja tiene contrato con River hasta diciembre y que el mismo corre grandes chances de no ser renovado, debido a que no se registraron charlas. Hubo un acercamiento informal en el comienzo de la temporada pero no se llegó a un acuerdo en la cantidad de años para extender el vínculo y la actualización económica. Aunque desde el lado del jugador señalan la voluntad de querer seguir.

Lo defendió a Edinson Cavani

Por otro lado, Antonio Alzamendi es un claro referente de la Selección de Uruguay porque estuvo presente en el equipo que se consagró campeón de la Copa América de la edición 1987. Esto le permite hablar de los jugadores uruguayos que se encuentran repartidos por el mundo y decidieron realizarle una consulta sobre el momento que Edinson Cavani está atravesando en Boca en donde tiene problemas para anotar un gol. Además de que su rendimiento está lejos de ser el esperado.

“Le diría a Cavani que siga jugando como lo hace y si no tiene más ganas o ve que lo están perjudicando que largue. Estar en Boca, River o cualquier grande, mientras ese fueguito lo tengas, no hay nadie que te pueda aconsejar a que te vayas. Tanto lío que tiene Boca, se la agarran con él. No se merece que le digan lo que le dicen. Me da pena. Es un jugador sensacional", expresó. "Está sufriendo. Te corre a todos lados pero el equipo no le genera", profundizó.

En lo que respecta a Edinson Cavani y su presencia dentro del plantel de Boca se desprende que no está en discusión su continuidad. Se buscará respetar el contrato firmado que tiene hasta diciembre del 2026 y que luego tome la mejor decisión para su extensa carrera como jugador profesional. Lo único que se puede cuestionar y llegar a poner en duda es si debe arrancar los partidos desde el once inicial o esperar su turno en el banco de suplentes.