El incómodo pedido del papá de Mauro Zárate a Natalie Weber con respecto al sexo

Mauro Zárate le puso fin en enero de 2025 a su extensa trayectoria como jugador profesional, tras recorrer varios clubes de la Premier League, la Serie A y vestir las camisetas de Vélez Sarsfield (en donde debutó), Boca Juniors y Platense en el fútbol argentino. Ahora, el ex delantero de 38 años disfruta su retiro, anhelando convertirse en director técnico pronto y acompañado por su pareja Natalie Weber, con quien se casó en 2012 y tiene dos hijos. Recientemente, en una entrevista para Infobae, contó detalles de su vínculo y reveló un insólito pedido que Rolando, su padre, le realizó a su nuera cuando aún estaba en Inglaterra.

Después de su presentación en el 'Fortín' en 2004 y su venta a Qatar en 2007, el ex atacante desembarcó en suelo inglés en enero de 2008 para vestir la camiseta del Birmingham. En 2010, siendo parte de la Lazio en Italia, conoció a la modelo y presentadora quien ya había ganado popularidad: "Yo me mantenía al margen y ella me mantenía al margen también", expresó Zárate al ser consultado por los "disparos" que podría haber ligado en ese ambiente ajeno para él. "No sé si mi viejo le habrá agarrado y le habrá dicho: 'Mirá que Mauro es jugador de fútbol, que no haga bol...', porque la volvía loco con el tema del descanso, el sexo, todo…", continuó sorpresivamente, dando a entender que su padre le pedía que no mantuvieran relaciones días antes de los partidos.

Ante la incredulidad del periodista Leo Montero, el ex futbolista del 'Xeneize' reafirmó: "Sí. Y se lo decía serio. No era de risa". Según su relato, Rolando Zárate (quien falleció en 2022) llamaba a Weber dos o tres días antes de un encuentro para decirle que "ya está". "Siempre era lo mismo. Él llamaba y le decía: 'Hola Nati, ¿cómo están? ¿Cómo andan los nenes?' y enseguida metía la pregunta: '¿Cuándo juegan?' Ella le decía, por ejemplo: 'El domingo a las 12', que era para los partidos de la Premier. Y ya le advertía: 'Bueno, ya sabés…'", declaró. A pesar del incómodo pedido, su pareja se tomó con humor la situación, aunque él mismo aclaró entre risas que "a veces se cumplía y a veces no".

Zárate y Weber se casaron en 2012 y tienen dos hijos de 13 y 9 años.

Mauro Zárate habló sobre su relación con Vélez Sarsfield: "Lo que hice yo"

Durante la entrevista, Mauro Zárate también se refirió a su conflictiva relación con los hinchas de Vélez, club en el que surgió como profesional, del cual se convirtió en ídolo y en el que, tiempo después, se lo consideró un "traidor" por firmar con Boca Juniors. "Yo estoy muy tranquilo por lo que hice. Creo que no hay otra persona que haya hecho lo que hice yo por Vélez. Jugar gratis dos veces y dejar más de 25 o 26 millones de dólares. No hay. Yo no conozco un jugador que haya jugado gratis en Vélez", dijo. Aún así, también manifestó que "siempre" le pide disculpas al hinchas del 'Fortín': "Yo falté a mi palabra. Yo le fallé y lo aceptó", concluyó.

