Aston Villa accionó en el mercado de pases y Dibu Martínez está cerca de irse

Dibu Martínez define su futuro: Aston Villa aceleró en el mercado de pases y el jugador de la Selección Argentina está cerca de Manchester United.

Emiliano "Dibu" Martínez se encuentra cerca de dar un gran paso en su carrera deportiva y los caminos se van dirigiendo hacia un lugar. Luego de que se filtrara de que Manchester United inició negociaciones para comprar el pase del portero de la Selección Argentina, el Aston Villa confirmó la llegada de un nuevo arquero para la temporada que comenzará en agosto.

Este miércoles, el club de Birmingham anunció el fichaje de Marco Bizot, jugador neerlandés por el que pagó su ficha al Stade Brestois de Francia en un monto que, hasta el momento, no fue revelado públicamente. De 34 años y de última experiencia en la UEFA Champions League, el guardameta llega, inicialmente, para reemplazar a Robin Olsen, quien se marchó con el pase en su poder tras no renovar el contrato.

Aunque la apuesta de los "Villanos" era que Bizot se transformara en la segunda opción de Unai Emery, todo puede cambiar. Según el diario inglés The Sun, las charlas entre Manchester United y Aston Villa por la ficha de "Dibu" Martínez van avanzando y la operación podría concretarse en las próximas horas.

Además de que el DT de Manchester, Ruben Amorim, pidió la llegada del surgido en Independiente como una prioridad, "Dibu" por su lado dejó clara su intención a la dirigencia de que el traspaso llegue a buen puerto, ya que uno de sus sueños es jugar en los "Diablos Rojos", club más laureado de Inglaterra con 20 ligas locales.

Por otro lado, un tema que le da más fuerza a la operación es la situación de André Onana. Después de una floja temporada, el arquero camerunés es seguido por el Mónaco de Francia, quien estaría dispuesto a poner 40 millones de euros por su pase y así dejar el camino allanado para la titularidad de "Dibu".

Con estos tratos avanzados, Aston Villa se quedaría con un solo arquero experto en su plantilla, por lo que, si Martínez finalmente pasa al equipo de Old Trafford, deberán salir al mercado a comprar otro arquero que compita por el dueño de los tres palos en Birmingham.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Partidos jugados : 212.

: 212. Vallas invictas : 256.

: 256. Goles recibidos: 70

El regreso de Dibu Martínez a Aston Villa en medio de la negociación con Manchester United

"Volver al trabajo", escribió el pasado martes el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni en su cuenta de Instagram e incluyó dos imágenes. En ambas, el oriundo de Mar del Plata apareció con el mate en la mano y en una de ellas con una camiseta de los "Villanos".

El marplatense, que no dio declaraciones públicas, volvió al club en el que tiene contrato hasta 2029 para comenzar la pretemporada. Igualmente, no se descarta que pueda irse ya que la negociación con Manchester United está avanzada, según publicó el lunes el medio The Athletic.