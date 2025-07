Sorpresa en el mundo Boca por lo que dijo un ídolo sobre Miguel Ángel Russo: "Va a pasar"

Sorpresa en el mundo Boca por lo que dijo un ídolo sobre Miguel Ángel Russo

Horas después de la derrota por 1 a 0 de Boca Juniors a manos de Huracán por la tercera fecha del Torneo Clausura, un ídolo "Xeneize" rompió el silencio con una sorpresiva declaración acerca de Miguel Ángel Russo y su trabajo al frente del equipo. Este resultado adverso significó otro golpe para el equipo teniendo en cuenta que no sólo no ganó en lo que va del campeonato, sino tampoco desde el arribo del experimentado DT. Sin embargo, el referente no dudó en apoyar a "Miguelo" teniendo en cuenta lo que representa en la institución.

Es que el extécnico de San Lorenzo que afronta su tercer ciclo en el elenco de la Ribera tiene un historial más que positivo en el que, además de triunfos, cosechó títulos como es el caso de la Copa Libertadores del 2007, siendo la última que ganó Boca. Por este motivo, quien aprovechó para "bancarlo" fue nada más y nada menos que Alberto "Beto" Márcico, quien no salió con los tapones de punta contra el estratega sino contra los futbolistas. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender en las redes sociales.

El "Beto" Márcico defendió a Russo en Boca y apuntó contra el plantel

"Soy muy optimista, pero por el partido lo perdí un poco. Es el técnico indicado para este momento de Boca, lo creo y lo sigo insistiendo a pesar de que las cosas no salen como él pensaba", esbozó el exatacante correntino en una reciente entrevista con el ciclo Boca de Selección. A su vez, agregó que el técnico "tiene que resolver y encontrar un equipo muy diferente", lo cual cree que va a lograr antes de un partido difícil como lo será el clásico contra Racing. "Estoy convencido de que Russo lo puede dar vuelta. Lo conozco bien y pienso que en estos 15 días algo va a pasar en Boca", agregó.

Por otro lado, en referencia al plantel del "Xeneize" que todavía no ganó en el Clausura y quedó afuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, Márcico sostuvo que "deben solucionar el funcionamiento y la entrega de los jugadores" ya que es "pura y exclusivamente de ellos más allá del técnico". El próximo compromiso será ante la "Academia" de Gustavo Costas el sábado 9 de agosto desde las 16.30 en La Bombonera, lo cual sin dudas será un importante desafío para salir de la actual crisis que atraviesan.

Los números del "Beto" Márcico con la camiseta de Boca

Partidos jugados : 154.

: 154. Goles : 15.

: 15. Títulos: Torneo Apertura 1992, Copa Máster 1992 y Copa de Oro Nicolás Leoz 1993.

