Después de la derrota de Boca ante Huracán por la Liga Profesional del fútbol argentino, el entrenador xeneize, Miguel Ángel Russo, rompió el silencio y salió a hablar de la situación que vive el conjunto en el fútbol argentino. En este punto, se refirió a los 11 partidos que Boca lleva sin ganar y que significa la peor racha histórica del conjunto xeneize.

En este punto, el entrenador xeneize le pidió perdón a los hinchas luego de la derrota ante Huracán. "Pido perdón y disculpas. No es lo normal, ni lo natural esta etapa". No obstante, lanzó un duro dardo para todos aquellos que se quieran meter en la interna: "Tenemos que arreglarlo nosotros a puertas cerradas y nada más". La declaración la hizo en conferencia de prensa.

Además, aseguró: "Me hago cargo de todo. Es lo que corresponde. Hay que encontrarle la vuelta y seguir trabajando". Asimismo, con respecto al cambio frustrado entre Miguel Merentiel y Giménez, aseguró: "No le den importancia a lo que pasó con Merentiel. Ya estaba hablado. Fue producto del papelerío". En este sentido, aseguró: ""Buscaba tener más la pelota, más desborde, en algún momento lo logramos, después discutiremos si fue penal o no, para mí fue, pero bueno, el fútbol te lleva a este tipo de cosas y como dije de un principio, yo me hago cargo de todo".