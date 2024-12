Un ídolo de Boca fulminó a Cristian Medina luego de haberse ido a Estudiantes.

Un ídolo de Boca Juniors liquidó a Cristian Medina luego de haberse marchado rumbo a Estudiantes de La Plata en este mercado de pases. El mediocampista de 22 años, que estuvo "colgado" por el club en los últimos meses por haber presionado para salir de la institución, ejecutó la cláusula de rescisión por 15 millones de dólares, su pase será del grupo empresario que lidera el estadounidense Foster Gillett y jugará a préstamo por seis meses en el "Pincha".

Ante esta situación, quien recogió el guante y fulminó al volante formado en las divisiones inferiores del "Xeneize" fue nada menos que Alberto "Beto" Márcico, el exenganche de 64 años que brilló con esta camiseta durante la década de 1990. En la entrevista con Súpermitre (AM 790), el emblema azul y oro celebró el adiós de su colega y hasta recordó que solamente tuvo "tres meses buenos" en la Primera División.





El Beto Márcico lapidó a Medina tras su salida de Boca a Estudiantes: "Lo mejor"

Consultado al respecto del gran traspaso del mercado hasta ahora, el símbolo azul y oro opinó que "lo mejor que pudo haber pasado es que se haya ido Medina. Cuando no querés jugar en un club, lo mejor es irte". Luego, además de mostrarse sorpendido porque el nacido en Moreno se mantendrá en el fútbol argentino, aseguró que el volante "sólo tuvo tres meses muy buenos y después le costó un poquito volver...".

Acerca de la situación previa a este desenlace polémico, Márcico repasó que "(Fernando) Gago quería que jugara en su equipo, pero él quería la venta". Al mismo tiempo, aclaró que "por suerte se fue por la clásula de 15 millones", ya que "cuando te vas de Boca, soñás todos los días con volver".

La bienvenida de Verón a Medina en Instagram.

Los números de Medina en Boca

160 partidos oficiales.

9 goles.

10 asistencias.

5 títulos conseguidos.

El Beto Márcico analizó el mercado de pases de Boca: "No hay plata para traer jerarquía a Argentina"

Con relación a los fichajes y las salidas del "Xeneize", el ex Gimnasia de La Plata apuntó que "no hay plata para traer jugadores de jerarquía a Argentina". Sobre los sueños de dos campeones del mundo con esta camiseta, consideró que "es muy difícil que (Leandro) Paredes y (Paulo) Dybala puedan venir por el contexto del país y el ritmo de vida. Los contratos son muy altos".

De hecho, Alberto le bajó el pulgar a Sergio Ramos: "No lo traigo ni loco porque quiero jugadores con futuro y poder tener rentabilidad. Si me decís seis o siete millones de dólares por el contrato, es muy caro y yo no los pondría". Por último, valoró al único refuerzo hasta ahora, que es el delantero chileno Carlos Palacios: "Es muy buen jugador y creo que lo va a usar de interno. Tiene buen pase entre líneas, que te deja en situación de gol". Pese a los cinco millones de dólares que abonará la entidad de La Ribera por el trasandino, Márcico señaló que "Boca lo pagó barato".