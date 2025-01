Se fue de Boca en medio de un escándalo y ahora apuntó contra Riquelme: "No entendía"

Sorpresa en Boca: se fue en medio de un escándalo y apuntó contra Riquelme

Años después de su salida de Boca Juniors, un exjugador habló sobre lo que fue su paso por la institución de la Ribera en la que ganó varios títulos, aunque no se fue de la mejor manera. En una reciente entrevista contó todo sobre lo que fue su pelea con quien en su momento era el DT, pero también se refirió a Juan Román Riquelme como dirigente del club. A través de sus palabras, cuestionó al actual presidente "Xeneize" y no se guardó nada.

Se trata de Mauro Zárate, quien en una charla con Juan Pablo Varsky en Clank! contó todo lo que vivió en el elenco "Azul y Oro". Tras su participación en la Copa Potrero a fines del 2024, el exdelantero de Vélez Sarsfield que ya colgó los botines mencionó a Miguel Ángel Russo, quien lo dirigió en Boca, y apuntó fuerte contra el ídolo. Sin dudas, sus palabras no tardaron en trascender, teniendo en cuenta lo que representa su figura de Román.

"Me termino yendo de Boca por una discusión con él. Pero en algún momento lo vamos a hablar, lo aprecio y lo quiero mucho. Ya nos vamos a cruzar y vamos a charlar", esbozó Zárate con respecto a lo sucedido con el actual entrenador de San Lorenzo de Almagro. El origen de esta pelea fue a raíz de las constantes lesiones que tuvo y su posterior reacción.

"Las lesiones me jugaron una mala pasada en la cabeza, tuve una reacción y ahí tuve una discusión fea por la que decidí irme. Ahí hablé con Román, que no lo entendía. Me decían que era una locura lo que quería hacer, era para seguir un par de años y terminar bien", agregó el exdelantero y dejó en claro que no tuvo el apoyo por parte de la dirigencia de Boca como para seguir en la institución.

Mauro Zárate apuntó contra Juan Román Riquelme

Los números de Mauro Zárate con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 85.

: 85. Goles : 21.

: 21. Títulos: Supercopa Argentina 2018; Superliga Argentina 2020 y Copa de la Liga 2020.

El mercado de pases de Boca Juniors en 2025