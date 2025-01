Un crack del Barcelona sorprendió a todos eligir entre Maradona y Pelé: "Riquelme"

Un jugador que brilla con la camiseta del Barcelona de España sorprendió al mundo del fútbol en las últimas horas con un comentario sobre Juan Román Riquelme. En un ping pong con un influencer eligió al presidente de Boca Juniors por encima de Diego Armando Maradona y Pelé. Quien lo entrevistó quedó impactado por la respuesta ya que no sólo no contestó a la pregunta, sino que además optó por el ídolo del conjunto "Xeneize".

Tan sólo horas después de lo que fue la goleada del "Blaugrana" por 5 a 1 ante el Betis por la Copa del Rey, se hizo viral un video del propio Dani Olmo -quien no convirtió en dicho encuentro aunque fue titular- respondiendo al youtuber Adri Contreras. Entre los puntos que mencionó también habló de Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo, pero no fue lo que más trascendió. Sin dudas, sus palabras sobre Román llegaron rápidamente a nuestro país y retumbaron las paredes de la Bombonera.

"¿Y qué eres más? ¿De Maradona o de Pelé?", esbozó Contreras en pleno video y se sorprendió a escuchar lo que contestó el crack "Culé". "¿Yo? De Riquelme en Boca Juniors", sostuvo el futbolista del Barcelona. Ante esta respuesta, el influencer lanzó: "Formidable" y continuaron el video con otro tema. Antes de ello, el delantero que gritó campeón en la Eurocopa 2024 con España habló maravillas del rosarino que ganó todo con la Selección Argentina de Lionel Scaloni. De hecho, eligió al astro cuando el youtuber le consultó sobre qué jugador le gustaría ser si volviera a nacer y lo definió como el mejor de la historia por sobre CR7.

Dani Olmo eligió a Juan Román Riquelme por encima de Diego Armando Maradona y Pelé

Los números de Dani Olmo en su carrera

Clubes : Dinamo Zagreb de Croacia; Leipzig de Alemania y Barcelona de España.

: Dinamo Zagreb de Croacia; Leipzig de Alemania y Barcelona de España. Partidos jugados : 314.

: 314. Goles : 72.

: 72. Asistencias : 60.

: 60. Títulos: Dinamo Zagreb (9); Leipzig (3); Barcelona (1) y Selección Mayor de España (2).

Ander Herrera llegó a Argentina y lanzó una primicia sobre Paredes a Boca

Ander Herrera llegó a la Argentina para sumarse a Boca Juniors como refuerzo y lanzó una primicia con relación a Leandro Paredes, que también es buscado por Juan Román Riquelme y Fernando Gago en el primer mercado de pases del 2025. "Hablé con Paredes para que venga a Boca", reveló el mediocampista mixto español de 35 años con relación a su excompañero en PSG (París Saint-Germain) de Francia.

El emblema vasco de Athletic Bilbao definió al club de La Ribera como "gigante, especial y con una historia y pasión única", al tiempo que se refirió a La Bombonera: "He podido vivirla como hincha, pero como jugador me dijeron que es algo único, que se te pone la piel de gallina". Si bien fue abordado por muchos periodistas presentes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el volante no quiso extenderse demasiado en su testimonio y siguió su camino hacia el auto para viajar rumbo a la revisión médica.