Ander Herrera llegó a Argentina y lanzó una primicia sobre Paredes a Boca: "Hablé"

Ander Herrera llegó a Argentina y lanzó una granada sobre la chance de Leandro Paredes en Boca.

Ander Herrera llegó a la Argentina para sumarse a Boca Juniors como refuerzo y lanzó una primicia con relación a Leandro Paredes, que también es buscado por Juan Román Riquelme y Fernando Gago en el primer mercado de pases del 2025. "Hablé con Paredes para que venga a Boca", reveló el mediocampista mixto español de 35 años con relación a su excompañero en PSG (París Saint-Germain) de Francia.

El emblema vasco de Athletic Bilbao definió al club de La Ribera como "gigante, especial y con una historia y pasión única", al tiempo que se refirió a La Bombonera: "He podido vivirla como hincha, pero como jugador me dijeron que es algo único, que se te pone la piel de gallina". Si bien fue abordado por muchos periodistas presentes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el volante no quiso extenderse demasiado en su testimonio y siguió su camino hacia el auto para viajar rumbo a la revisión médica.

Además, Ander Herrera reconoció: "Hace muchos años que deseaba estar acá. Mi padre trabajó acá mucho tiempo, me habló mucho de Boca y mantengo esa pasión desde niño". Por último, no quiso enviarles ningún mensaje a los hinchas de River porque aseguró que sólo piensa en Boca y concluyó: "Habló mi entorno con Riquelme y Gago, ya llegará el momento de que lo haga yo...".

El ex Manchester United recala en el cuadro azul y oro para aportarle experiencia, dinámica, despliegue y control del juego al conjunto de "Pintita". De hecho, peleará por un lugar en la mitad de la cancha con otros volantes internos como Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y probablemente el chileno Williams Alarcón. Si el director técnico utiliza un esquema de 4-3-3, el europeo tendrá más chances de ser titular, mientras que si el DT opta por un 4-2-3-1 o un 4-4-2 se reducen las posibilidades para el ex Bilbao.

La formación ideal de Boca en 2025, con los refuerzos y los posibles fichajes nuevos

De esta manera, el once estelar del cuadro de La Ribera podría estar conformado, en un esquema de 4-2-3-1, por: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Belmonte, Herrera o Alarcón; Kevin Zenón, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Edinson Cavani.

Ander Herrera, un vasco apasionado por Boca.

¿Quiénes son los refuerzos de Boca en 2025?