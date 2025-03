Alcaraz dice que los nervios le pudieron contra Draper

FOTO DE ARCHIVO. Carlos Alcaraz vuelve a la línea de fondo después de fallar un tiro mientras perdía ante Jack Draper (no en la foto) en tres sets durante su partido de semifinales en el BNP Paribas Open en el Indian Well Tennis Garden, Estados Unidos

Las esperanzas de Carlos Alcaraz de conquistar un tercer título consecutivo en Indian Wells se esfumaron el sábado y el español dijo que su incapacidad para dominar sus nervios fue más decepcionante que la sorprendente derrota en semifinales ante Jack Draper.

El tenista de 21 años aspiraba a conseguir un insólito "three-peat" en el torneo del desierto californiano, una hazaña lograda por Roger Federer (2004-06) y Novak Djokovic (2014-16), pero se estrelló por 6-1 0-6 6-4 contra Draper.

"Obviamente quería ganar el tercero consecutivo, pero no puedo pretender ganar todos los partidos. No estoy tan disgustado por no haber conseguido el tercero consecutivo", dijo Alcaraz a la prensa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estoy disgustado conmigo mismo, con la forma en la que afronté el partido, la forma en la que me sentí durante todo el día, que no pude calmarme."

"Fue probablemente uno de los peores sets que he jugado en toda mi carrera, el primero. Eso significa lo nervioso que estaba antes del partido, durante todo el día. Es realmente decepcionante."

Alcaraz dijo que estaba demasiado centrado en el juego de Draper y que eso le llevó a la segunda derrota ante el británico en cinco enfrentamientos.

"Cuando estás pensando más en el rival que en ti mismo, entonces tienes un gran problema (...) (Draper) es muy duro, muy sólido, e iba a ser un partido muy físico", añadió.

El cuatro veces campeón de Grand Slam dijo que aprendería de la derrota y se centraría en el Abierto de Miami.

Con información de Reuters